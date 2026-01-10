よそ見をした一瞬の隙に…！飼い犬の行動に「賢すぎ」「お犬様すごい」
ワンちゃんとの暮らしには、「待て」などのちょっとした駆け引きをする瞬間もありますよね。そんな日常のワンシーンが、思わぬ展開になったことでInstagramで大きな反響を呼び、15.3万いいね！が集まっています。一体どんな瞬間だったのでしょうか？
■よそ見をしたおじいちゃんが悪い？飼い主の隙を見逃さない飼い犬
「よそ見したおじいちゃんが悪い。笑」というコメントとともにアップされているのは、豆しばの富士くんにおやつをあげている様子。投稿したのは、富士くんの飼い主のyamada_fuji_さん。
おすわりした富士くんに、おじいちゃんがおやつを見せて何度も「待て」と伝えます。じっとおやつを見つめる富士くんとおじいちゃんとの静かな攻防戦が始まります。
ところが、おじいちゃんが目を離した一瞬の隙をついて、富士くんがすかさず動きます。
富士くんとおじいちゃんの静かな駆け引きが始まるかと思いきや、おじいちゃんが目を反らすのを待っていたかのような絶妙な速さとタイミングで富士くんがおやつを食べてしまいました。
あまりに見事な行動に、閲覧した人からは「賢すぎる」「富士くんの勝ち」「名コンビです」などのコメントが寄せられました。
■富士くんと周りの方の反応は？投稿主さんへインタビュー
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
yamada_fuji_さん「沢山見ていただけるようになり、おじぃと富士に声をかけてくださる方が増えたみたいです！でもおじぃはインスタの存在をあまり理解してないので、声をかけてくれた人にどんな対応をしているか…心配です。笑」
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
yamada_fuji_さん「家族も親戚も喜んでくれました。みんなインスタの投稿を楽しみに見てくれています」
ーインスタを運用してどんな変化がありましたか？
yamada_fuji_さん「おじいや富士の行動に対して、一緒にツッコミをいれてくれる方が増えました！おおぎりみたいになっていて、私もコメントを見て楽しんでいます。他の投稿も面白いので、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです」
他にもyamada_fuji_さんのアカウントでは、富士くんとおじいちゃんの名場面がたくさんアップされて人気になっています。
散歩をしている富士くんとおじいちゃんに、yamada_fuji_さんが他人のフリをして近づいたらふたりは気づくのか…というドッキリをやってみた結果。
なんとyamada_fuji_さんに気づかず、富士くんもおじいちゃんも通り過ぎてしまいます。
まさかの事態に、yamada_fuji_さんは来た道を戻りながら、横から咳ばらいをしてアピールしています。それでも気づいてくれない富士くんとおじいちゃん。最後は、yamada_fuji_さんが笑いをこらえきれず、声をかけたところでやっと気づいてもらえました。
ドッキリを仕掛けてみたものの思っていた反応と違っていたことに「ふたりとも気づかない。笑」「二往復してる」「爆笑！」などのコメントで14.9万いいね！を獲得しました。
「なにがそんなに嬉しいねん！」というコメントとともに投稿されたのは、おじいちゃんが富士くんの片腕にドライヤーをあてている様子。
ドライヤーをあてられた瞬間、富士くんは口角が上がってとても良い笑顔です。気持ちよさそうな表情に、見ている方が幸せな気分になります。
富士君の幸せそうな表情に「幸せそうな良い顔！」「こちらまで幸せになる」などのコメントで5.8万いいね！を獲得しました。
「安定の無視」というタイトルでアップされたのは、富士くんとyamada_fuji_さんとのお散歩の様子です。
おじいちゃんは富士くんの帰りが心配で、玄関で待っています。しかし、散歩を終えた富士くんは、おじいちゃんを無視して玄関へ入ってしまいました。
富士くんは、歯磨きも上手にします。「歯磨きの意味とは」というタイトルとともに投稿されたのは、富士くんの歯磨きの様子です。おじいちゃんが「歯磨き、歯磨き〜」という掛け声と一緒に、犬用の歯磨き手袋でキレイに磨いています。
富士くんも嫌がることなく、お利口さんです。下の歯、上の歯と順番に磨いた後は、おやつがもらえるようです。
お座りして、お手とおかわりの仕草をしたあとにおやつをもらう富士くん。とても明るい歯磨きのスタイルに「楽しいコミュニケーション」「癒される」などのコメントが寄せられました。
名コンビのような富士くんとおじいちゃんのやり取りは、yamada_fuji_さんのアカウントからご覧いただけます。
ワンちゃんのかわいい様子を見たい人は、チェックしてみてください。
文＝佐藤みなみ