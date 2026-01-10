加藤ローサ「お正月は実家でゆっくり」 地元でパワーチャージする笑顔ショットに反響「かわいい西郷どん」「可愛すぎっす」
俳優・モデルの加藤ローサ（40）が9日、自身のインスタグラムを更新。「お正月は実家でゆっくり」とつづり、笑顔まぶしい“正月ショット”を公開した。
【写真】「魅力的でホント素敵な女性」地元でパワーチャージする加藤ローサの笑顔ショット
加藤は「遅くなりましたが…2026年もよろしくお願いします！お正月は実家でゆっくり。パワーチャージしました また1年、駆け抜けるような早さなんだろうな。皆さまにとっても実り多き1年となりますように」とコメントし、緑豊かな山々と湖を背景に、満面の笑みを見せたショットを披露している。
自然豊か写真のほかに、西郷隆盛の顔はめパネルでちゃめっ気あふれる姿を見せるなど、故郷の鹿児島でリフレッシュした様子がうかがえた。
この姿に、コメント欄には「素敵」「かわいい西郷どん」「素敵な風景 そして素敵な笑顔」「ローサちゃん可愛すぎっす」「魅力的でホント素敵な女性だ！」などの反響が集まっている。
【写真】「魅力的でホント素敵な女性」地元でパワーチャージする加藤ローサの笑顔ショット
加藤は「遅くなりましたが…2026年もよろしくお願いします！お正月は実家でゆっくり。パワーチャージしました また1年、駆け抜けるような早さなんだろうな。皆さまにとっても実り多き1年となりますように」とコメントし、緑豊かな山々と湖を背景に、満面の笑みを見せたショットを披露している。
自然豊か写真のほかに、西郷隆盛の顔はめパネルでちゃめっ気あふれる姿を見せるなど、故郷の鹿児島でリフレッシュした様子がうかがえた。
この姿に、コメント欄には「素敵」「かわいい西郷どん」「素敵な風景 そして素敵な笑顔」「ローサちゃん可愛すぎっす」「魅力的でホント素敵な女性だ！」などの反響が集まっている。