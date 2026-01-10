プロ野球12球団のスター選手集結特番…MC爆笑問題＆鷲見玲奈が語る見どころ “火消しのスミ”トーク
プロ野球のスター選手たちが集結する、読売テレビ・日本テレビ系『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』が、あす11日に放送される（後2：00〜3：55 ※全国ネット）。MCを務めた爆笑問題（太田光、田中裕二）、鷲見玲奈のコメントが到着した。
【写真多数】小園海斗＆清宮幸太郎が「倍倍FIGHT！」 …大盛り上がりの『超プロ野球ULTRA』
プロ野球12球団のスター選手が大阪城ホールに集い、さまざまな競技に挑み栄冠を競う、恒例の特別番組。「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルされる。
「交流戦上位6チーム独占」「オールスター全勝」「ソフトバンクによる日本シリーズ制覇」と“三冠”を達成したパ・リーグが強さを見せたのか。セ・リーグが雪辱を果たしたのか。
■爆笑問題（太田光、田中裕二）、鷲見玲奈コメント
――今回の収録はいかがでしたか？
田中：出場した選手たち、本当にすごいですね。オフなのにとにかく全力で頑張って！
太田：小園選手は全力プレーの上にサービス精神もすごくて、ヘロヘロになってた！
鷲見：選手の皆さんが本気で競技に臨んでくれるのはＭＣとして嬉しいのですが、個人的には心配になるくらい。
ハプニングもたくさんありましたが、機転で乗り切る選手たちの頭脳プレーにも注目です。
――5年連続でのMCですが3人の連携は？
太田：ネットの炎上対策で鷲見さんが私に余計なことをしゃべらせないようにしているのか、「全部やります」と！
田中：“火消しのスミ”ですからね。
太田：いつの時代の話なんだよ！
鷲見：爆笑問題さんとの進行は安心感があって…お任せするところは全部お任せしています！
――視聴者へのメッセージ
田中：ひとつひとつのゲームが盛り上がったのは言うまでもないですが、高校の先輩後輩であったり、同級生であったり…真剣勝負のなかで垣間見える選手同士の人間模様も楽しんでいただけると思います。
鷲見：公式戦のユニフォーム姿では見られない、ノースリーブだからこそ目立つ選手たちの筋肉にも注目です。若い選手の方々も頑張っていますので、来シーズンに向けて新たな“推し”が見つかるかもしれません。
太田：選手以外でも、2025年を彩ったバッテリィズやCANDY TUNEがゲームの結果に一喜一憂する、その表情も楽しんでもらいたいね。
■番組概要
『大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA』
放送日時：2026年1月11日（日）午後2時〜3時55分
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
出演
【MC】 爆笑問題（太田光、田中裕二）、鷲見玲奈
【競技解説】赤星憲広
【パネリスト】陣内智則、村重杏奈
【パ・リーグ監督】河合郁人、やす子
【セ・リーグ監督】バッテリィズ（エース、寺家）
【スペシャルゲスト】CANDY TUNE
バレーボール 高橋藍 ※高＝はしごだか（サントリーサンバーズ大阪） ※VTR出演
【パ・リーグ出場選手】（敬称略）
福岡ソフトバンクホークス： 岩井俊介・川村友斗 周東佑京（※VTR出演）
北海道日本ハムファイターズ： 達孝太・清宮幸太郎
オリックス・バファローズ：九里亜蓮・福永奨 西川龍馬（※VTR出演）
東北楽天ゴールデンイーグルス：西垣雅矢・宗山塁
埼玉西武ライオンズ：甲斐野央・渡部聖弥
千葉ロッテマリーンズ： 高野脩汰・藤原恭大
【セ・リーグ出場選手】（敬称略）
阪神タイガース：門別啓人・高寺望夢（※高＝はしごだか） 中野拓夢（※VTR出演）
横浜DeNAベイスターズ：中川虎大・梶原昂希 牧秀悟（※VTR出演）
読売ジャイアンツ：船迫大雅・泉口友汰 丸佳浩（※トーク部分のみ）・大勢（※VTR出演）
中日ドラゴンズ： 松葉貴大・辻本倫太郎
広島東洋カープ：森浦大輔・小園海斗
東京ヤクルトスワローズ： 奥川恭伸・岩田幸宏
