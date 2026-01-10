YOASOBI、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』EDテーマ「BABY」の原作小説『My Dear……』公開
YOASOBIが1月10日24時に配信リリースする新曲「BABY」の原作小説『My Dear……』が公開された。
■瑞稀の甘酸っぱい恋心を描いた作品
「BABY」は、1月4日より放送開始となったTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のエンディングテーマ。
『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリー。
「BABY」の原作となる『My Dear……』は、蒼樹靖子（スタジオモナド）によって書き下ろされたもので、アメリカで瑞稀の背中を押す親友・ジュリアの存在や、憧れの佐野を想いながら学生生活を送る瑞稀が抱く、甘酸っぱい恋心が描かれている。
この小説をもとに書き下ろされた「BABY」は、胸の奥に抱えたまま言葉にできない恋心を描いたラブソング。誰かひとりを思うまっすぐで純粋な感情と、それを伝えられずに揺れ動く心の葛藤を、繊細な表現で紡ぎ上げた。
ジャケット写真は、原作漫画で描かれた瑞稀のワンシーンをもとに、アートディレクター／デザイナーの太田規介があらたにデザインを構築したもの。作品世界に寄り添いながら制作された、YOASOBIが描くラブソング「BABY」をぜひ楽しみにしてほしい。
■リリース情報
2026.01.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「アドレナ」
2026.01.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BABY」
■関連リンク
原作小説『My Dear……』はこちら
https://hanakimi-anime.com/special/novel/ed/
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』番組サイト
https://hanakimi-anime.com/
YOASOBI OFFICIAL SITE
https://www.yoasobi-music.jp