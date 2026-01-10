『キミプリ』確かに謎だ…ダークイーネ、なぜ世界を真っ暗闇にしたい？ 第47話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第47話「Trio Dreams リターンズ！？」の先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】物語クライマックス！明日放送される『キミプリ』戦闘場面カット
11日放送の第47話は、黒い花びらが舞い散る街を見て不安になるうたたち。うたはカッティンとザックリンにダークイーネの目的を聞くが、ふたりにはわからず、最近チョッキリーヌに会いに行ったものの、チョッキリ団のアジトには誰もいなくなっていたことを聞かされる。
さらに燈夜カズマのもとを訪ねてみるが、彼もなぜダークイーネが世界を真っ暗闇にしたいのかは知らなかった。はなみちタウンの人々にも不安が広がる中、うたは、「こんなときこそアイドルプリキュアのライブをやろう」と言い出し。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
