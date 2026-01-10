市川團十郎、長男・新之助とアフリカ旅 マサイの人々と交流も 長女・ぼたんはファッションショー挑戦
日本テレビでは、十三代目市川團十郎と家族のドキュメンタリー番組『成田屋に、ござりまする。』を17日（後3：00〜後4：25）に放送する。
【番組カット】ランウェイに初挑戦！堂々としたぼたん（麗禾）
同局の取材班が、市川海老蔵（当時）・小林麻央さんの出会いから密着をはじめて17年となった。成長著しく、新たな表情を見せる子どもたちと、それを父として大きく見守る團十郎の1年に密着した秘蔵映像満載のドキュメンタリーとなる。
2025年春に中学生になった長男・新之助（勸玄）と團十郎は、2人きりでアフリカ・ケニアへプライベート旅。ライオン、キリンなど次々に出会う野生の動物たちに2人は大興奮する。
出発前、新之助が一番楽しみにしていたのが、現地に暮らすマサイの人々との交流。少し緊張気味で対面した新之助だが、彼らの笑顔と歓迎の歌にすぐ打ち解け、この旅一番の笑顔を見せる。
長女・ぼたん（麗禾）は、初めてのランウェイに挑戦。ショー向けのメイクを施された自分の顔に驚く表情はまだまだあどけないものの、ランウェイでは堂々のポージングを披露する。歌舞伎や日本舞踊といった伝統の分野だけでなく、次々にあたらしいフィールドに挑戦する姿をカメラが追う。
【番組カット】ランウェイに初挑戦！堂々としたぼたん（麗禾）
同局の取材班が、市川海老蔵（当時）・小林麻央さんの出会いから密着をはじめて17年となった。成長著しく、新たな表情を見せる子どもたちと、それを父として大きく見守る團十郎の1年に密着した秘蔵映像満載のドキュメンタリーとなる。
2025年春に中学生になった長男・新之助（勸玄）と團十郎は、2人きりでアフリカ・ケニアへプライベート旅。ライオン、キリンなど次々に出会う野生の動物たちに2人は大興奮する。
長女・ぼたん（麗禾）は、初めてのランウェイに挑戦。ショー向けのメイクを施された自分の顔に驚く表情はまだまだあどけないものの、ランウェイでは堂々のポージングを披露する。歌舞伎や日本舞踊といった伝統の分野だけでなく、次々にあたらしいフィールドに挑戦する姿をカメラが追う。