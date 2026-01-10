ティモンディ高岸宏行、拘置所の“守護神”に 『パンチドランク・ウーマン』キャラクター紹介（14）【コメント全文】
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）が、11日から放送される。それに先立って、高岸宏行（ティモンディ）からのコメントが到着した。
【写真】禁断の三角関係…篠原涼子、ジェシー、藤木直人
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
高岸は、氷川拘置所の警備隊員を指揮・統括する警備隊長（主任）・熊沢一太郎（38）を演じる。護送時の警備をはじめ、逃走や暴動が起きると真っ先に現場に駆けつける。高岸は「学生時代から体育会系で鍛えられた心と体をもち、その礎が熊沢本人の信念の強さや遂行力のパワフルさへつながっていると思うのでそこをより表現できるように心がけています」と意気込みを語った。
【コメント全文】
■高岸宏行（熊沢一太郎役）
――拘置所の「守護神」であり続ける熊沢ですが、正義感や信念、その「疑わない強さ」を熊沢という人物の内面と照らし合わせてどのように捉えて演じているのでしょうか。また、実際の役作りで意識していることを教えてください。
学生時代から体育会系で鍛えられた心と体をもち、その礎が熊沢本人の信念の強さや遂行力のパワフルさへつながっていると思うのでそこをより表現できるように心がけています！
――2026年の抱負を教えてください。
2026年は高岸としても熊沢としても「応援」をテーマに周りを鼓舞していきます！
