『氷の城壁』4月2日から全国同時放送 “青春の1ページ”なキービジュアル＆第1弾PV公開
テレビアニメ『氷の城壁』が4月2日から毎週木曜午後11時56分にTBS系28局にて全国同時放送されることが発表された。あわせて、キービジュアルと第1弾PVが公開された。
【場面カット】顔近っ！見つめ合う？小雪と湊
本作は、LINEマンガ累計閲覧数1.6億回突破、コミックスの累計発行部数200万部（電子版含む）の、阿賀沢紅茶氏による同名漫画が原作。人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪が主人公。幼なじみの安曇美姫以外誰ともつるまず、静かに日々を過ごしていた小雪の前に、なぜかぐいぐい距離を詰めてくる男子・雨宮湊が現れる。孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太。不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。青春のすれ違いが織りなすもどかしい青春混線ストーリー。
キービジュアルは、小雪、美姫、湊、陽太の下校時が切り取られている。通学路が夕日のオレンジ色に染まり、後ろから誰かに呼ばれたかのように4人が振り返る、青春の1ページのような瞬間が描き出されている。
第1弾PVは、“昔から思っていたこと”として、中学生の頃の小雪の姿から始まる。傷つく言葉を投げかけられ、その経験から人とのかかわりを避けるようになった小雪と、周りのイメージと本来の自分とのギャップにモヤモヤしている美姫、誰に対してもフラットで壁を作らないが“傲慢さ”が出てしまう湊、周囲への優しさから自分の気持ちを我慢してしまう陽太。それぞれ違う悩みがあり、湧いてくる“心の声”に感情が揺さぶられる瞬間が切り取られている。
