『魔入りました！入間くん』6年経てキャスト決定 プルソン・ソイ役は伊藤節生【PV公開】
アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（NHK Eテレで4月放送）の新キャストが発表された。主人公・入間のクラスメイトで、第４シリーズで描かれる「音楽祭編」の鍵を握るキャラクター・悪魔のプルソン・ソイ役を伊藤節生が担当する。第1シリーズで姿と名前がアニメ初登場から6年を経てついにキャストが決定した。
【動画】プルソン・ソイのキャラ声！公開された『魔入りました！入間くん』PV
プルソンは主人公・鈴木入間のクラスメイトで、「絶対に目立たない」ことを信条とする家系に生まれた悪魔。自身の存在感を消す“認識阻害”の能力によってクラスメイトの全員が存在を忘れてしまうほど目立つことを避けてきた彼が、音楽祭ではトランペットの才能を生かして活躍しなければいけないことに…。
そんなプルソンのボイスが初公開となるキャラクターPVも公開。これまで教室で一言も発さずに過ごしてきた寡黙なイメージとは裏腹に、怒涛のマシンガントークで入間を圧倒。果たしてプルソンは、音楽祭で優勝を目指す問題児(アブノーマル)クラスの仲間たちとどのように関わっていくのか、期待が高まる。
同作は、週刊少年チャンピオンにて連載中の同名漫画が原作で、魔界の大悪魔サリバンの孫となり、サリバンが理事長を務める悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間が、悪魔学校での奮闘と成長を描くストーリー。コミックスは累計1900万部を突破している。
■伊藤節生コメント
ティザーPV発表時に皆様の期待感を目の当たりにして、喜びとプレッシャーを感じずにはいられませんでした。初めて台本を開いた時は文字の多さに眩暈を起こしそうでしたが、一つ一つ全力でぶつからせて頂いております。これからアブノーマルクラスの一員としてソイくんと頑張っていきますので、よろしくお願いいたします！
