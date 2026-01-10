Netflix：日本における週間視聴ランキングTOP10（シリーズ）1位『ラヴ上等』、2位『ストレンジャー・シングス』
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（12月29日〜2026年1月4日）を発表。シリーズ作品の1位に輝いたのは、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティーショー『ラヴ上等』。4週連続でトップ10入りを果たしており、口コミによる視聴拡大が続いている。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
2位には、元日に最終話が配信開始となった世界的ヒットシリーズの最新章となる『ストレンジャー・シングス 未知の世界 シーズン5』がランクイン。世界中で大ヒットし、さまざまなエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた同シリーズ。ついに完結したが、今月12日からドキュメンタリー『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5 〜"最後の冒険"の舞台裏〜』も配信予定。オリジナルキャラクターが再集結し、超常現象にまつわる謎を解き明かす新作アニメーション『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』が今年中に配信されることも発表された。
3位には韓国ドラマ『CASHERO 〜ヒーローは現金を持つ〜』が初登場。所持金に応じて超能力が発動する公務員カン・サンウンが主人公。主演はイ・ジュノ。数学の天才恋人役にキム・ヘジュン、酒で能力が目覚める弁護士役にキム・ビョンチョル、摂取カロリーに応じて能力が強まる、甘いもの好きのテレキネシス使い役にキム・ヒャンギが出演する異色ヒーロー作。一気見しやすい構成が、年末年始の視聴動向とマッチした形だ。
4位は、岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める時代劇アクション『イクサガミ』。8週連続でトップ10入りを果たし、長期ヒット作品として存在感を放っている。シーズン2の制作も決定している。
5位には韓国ドラマ『アイドルアイ』がランクイン。アイドルオタクのスター弁護士メン・セナ（演：チェ・スヨン）が、殺人容疑者にされた“大好きな”アイドル、ト・ライク（演：キム・ジェヨン）の事件を担当することで始まるミステリー法律ロマンス。
6位には異世界ファンタジーアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ シーズン2』。7位は芸能界の裏側でスキャンダルをもみ消そうとする芸能事務所社長（演：柴咲コウ）と、それを暴こうとする週刊誌記者（演：川口春奈）の攻防を描くABEMAオリジナルサスペンスドラマ『スキャンダルイブ』（2025年）。8位にはアクションアニメの最新作『ワンパンマン シーズン3』が続き、9位には国民的人気アニメ『SPY×FAMILY シーズン3』が13週連続でトップ10入りしている。
10位には2023年にテレビ朝日系で放送された生田斗真主演、三池崇史監督の『警部補ダイマジン』が初ランクインしている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（12月29日〜2026年1月4日）
1：ラヴ上等（トップ10入り週数：4）
2：ストレンジャー・シングス 未知の世界 シーズン5（4）
3：CASHERO 〜ヒーローは現金を持つ〜（1）
4：イクサガミ（8）
5：アイドルアイ（2）
6：とんでもスキルで異世界放浪メシ シーズン2（11）
7：スキャンダルイブ（7）
8：ワンパンマン シーズン3（8）
9： SPY×FAMILY シーズン3（13）
10：警部補ダイマジン（1）
