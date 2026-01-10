◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(7日〜11日、カタール)

卓球の『WTTチャンピオンズ ドーハ』は9日までに女子シングルスの8強がそろいました。

初戦で韓国のシン ユビン選手を破った張本美和選手は、2回戦で韓国のキム ナヨン選手と対戦。3−0の快勝で2試合連続ストレート勝利で準々決勝に進みました。

また初戦で伊藤美誠選手を破った長粼美柚選手は、2回戦でドイツのウィンター選手と対戦。フルゲームにもつれた接戦をものにして、8強入りしました。

一方、早田ひな選手は2回戦で中国の蒯曼選手にゲームカウント1−3で敗戦。大藤沙月選手は今大会第1シードである中国の王曼碰選手に1回戦で敗れており、張本選手と長粼選手の2人が日本勢で勝ち上がっています。

準々決勝では、張本選手と長粼選手ともに中国選手と激突。張本選手は過去2勝1敗と勝ち越している陳幸同選手と対戦し、長粼選手は過去3戦全敗となっている蒯曼選手と戦います。

▽9日の日本勢結果〈2回戦〉◆張本美和 3−0 キム ナヨン(韓国)(11−6/11−9/11−5)◆長粼美柚 3−2 ウィンター(ドイツ)(8−11/11−4/11−4/8−11/11−6)◆早田ひな 1−3 蒯曼(中国)(11−7/10−12/8−11/6−11)