¤º¤ë¸¤¤ÌÏÈÏ¼üÌò¤ÎÃÄÄ¹°ÂÅÄ¡Ö¾®ÊªÌòÂçÊªÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¹â´ß¤Ï¡ÈÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¡É
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤ÎÃÄÄ¹°ÂÅÄ¡Ê51¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡×¤Î¹â´ß¹¨¹Ô¡Ê33¡Ë¤¬¡¢11Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¡¡½Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡½¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¹´ÃÖ½ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç±é¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò±é¤¸¤ë·ºÌ³´±¤¬»¦¿ÍÈÈ¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤ÈÎø¤ËÍî¤ÁÃ¦¹ö·à¤¬»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¡£ÃÄÄ¹¤Ï¡È¾®Êª¤À¤¬¤º¤ë¸¤¤¡ÉÌÏÈÏ¼ü¡¢¹â´ß¤Ï¡ÈÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¡É¤Î·ÙÈ÷ÂâÄ¹¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î2¿Í¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÃÄÄ¹¤Ï¡ÖÉáÃÊ´ØÀ¾ÊÛ¤Ê¤Î¤ÇÉ¸½à¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ò¤°¤Ã¤È²¼¤²¤Æ¡¢¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤ÆÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£ºî¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¥É¥é¥Þ¤Ç½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÁ´¾®ÊªÌò¤òÃÄÄ¹¤Ë¡ª¡ª¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾®ÊªÌòÂçÊªÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÞø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â´ß¤ÏÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÂÎ°é²ñ·Ï¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¿´¤ÈÂÎ¤ò¤â¤Á¡¢¤½¤ÎÁÃ¤¬¡Ê±é¤¸¤ë¡Ë·§ÂôËÜ¿Í¤Î¿®Ç°¤Î¶¯¤µ¤ä¿ë¹ÔÎÏ¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤è¤êÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°¦É²¤ÎºÑÈþ¹â¤ÎÌîµåÉô½Ð¿È¤Ç¸½ºß¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ä¹â´ß¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£