かまいたち、新人時代にトリオ組む寸前までいった同期芸人 トリオ名は「かまいたちヌンチャク」
きょう10日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（深0：28〜 ※関西ローカル）では、3日に放送した「同期で岡山・倉敷旅行！ 楽しくロケすれば、縁起えぇ年明けのスタート切れる！知らんけど」と題した正月スペシャルの未公開シーンを送る。
【番組カット】笑顔が怖い…桃？に挟まれるかまいたち山内
今回もかまいたち（濱家隆一、山内健司）と、同期芸人の藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）、アインシュタイン・河井ゆずる、水田信二、アキナ・山名文和、バイク川崎バイクが登場。まず、かまいたちと田崎が新人時代を振り返るトークでは、3人がトリオを組む寸前までいったというエピソードを披露。濱家が「俺ら3人でやろうか言うてた」というトリオ名が「かまいたちヌンチャク」だったという秘話に、まわりは驚きの声をあげる。
ほかにも、40歳オーバーの一同が「おじさんを感じる出来事」を語り合う。「聞き間違いがすごい」というトキは、居酒屋で大将が教えてくれたおすすめメニューの「太刀魚」が「焼きうどん」だったと嘆く。一方、濱家はコンビニで外国人の店員さんに「かまいたちですか？」と何度も聞かれてうなずくも、実はこっ恥ずかしい聞き間違いをしていたと苦笑いを浮かべる。
また、倉敷美観地区では濱家、山内の2手に分かれて観光を楽しむ場面も。濱家は藤崎マーケット、アインシュタイン河井、水田、バイクと倉敷の地酒が楽しめる店へ。約200種類もの銘柄がそろう中、濱家は試飲を堪能する。
一方の山内は、アキナ山名と2人で体験型アトラクションが楽しめる『桃太郎のからくり博物館』を訪れる。さまざまなからくりの仕掛けに、山内が「おもろいやん！ここ当たりやん！」と大興奮。最初は乗り気でなかった山名も、スリル満点の洞窟体験に大絶叫。叫びまくる山名の後に続く山内は、「山名の声でビビってんねん！」と恐怖を募らせる。
そして最後は、同期のビタミンS（お兄ちゃん、マイコ）やライス（田所仁、関町知弘）、囲碁将棋（文田大介、根建太一）も合流しての宴会が開かれる。
「一番いい問題出せたら勝ち！同期えぇクイズ選手権」では、皆がうっすらと覚えていて盛り上がるいい問題を出した人が勝利となる。囲碁将棋・根建が出題する賞レースに関するクイズに、濱家が「めちゃめちゃいい問題！」と大喜び。懐かしい思い出話で爆笑の展開となる。
【出演】
かまいたち（濱家隆一、山内健司）
藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）
アインシュタイン・河井ゆずる
水田信二
アキナ・山名文和
バイク川崎バイク
ビタミンS（お兄ちゃん、マイコ）
ライス（田所仁、関町知弘）
囲碁将棋（文田大介、根建太一）
