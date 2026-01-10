»ÖÅÄÌ¤Íè¡¡¼ç±éºî¤Ç20Ç¯¤Ö¤êÊì¿ÆÌò¡¡Åö»þ¤È¤Ï¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦´¶³Ð¡×¡¡Â©»ÒÌò¤Î»ÒÌò¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¸Æ¤Ó
¡¡ÇÐÍ¥¡¦»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£»ÖÅÄ¤¬¼ç±éºî¤ÇÊì¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2006Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¡Á°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Á¡×°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¡£¤³¤Î¤Û¤É¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Êì¿ÆÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦¿´¶¤ä¼ç¿Í¸ø¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê°æ¾å¡¡ÐÒ¹á¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2011Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡×¤ÎµÓËÜ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°¤Áê¥¯¥ß¥³¤È¡¢¹õÇþ¤Ï¤Â¤á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£»ÖÅÄ±é¤¸¤ëÌ´¤â»Å»ö¤â³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡¦¼®ÀîÌ¤Íè¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡É¤À¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£Îø¤â»Å»ö¤âÌ´¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Êì¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤òÄÌ¤·¤ÆÃ¯¤«¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡10Âå¤ÇÄ©Àï¤·¤¿Êì¿ÆÌò¤È30Âå¤ò·Þ¤¨¸þ¤¹ç¤¦Êì¿ÆÌò¡£»ÖÅÄ¤Ï¤³¤ì¤é¤ò¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦´¶³Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¡Ö20Ç¯Á°¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ï¡¢¤Þ¤À¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬Ì¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯°ã¤¦´¶³Ð¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ©»Ò¤òÌ¾¾è¤ë¼®Àîñ¥ÂÀ¡Ê¤·¤ª¤«¤ï¡¦¤½¤¦¤¿¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌó200¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿»ÒÌò¡¦Å·ÌîÍ¥¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÃç¤ò¿¼¤á¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÍ¥¤¯¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¼ÂÇ¯Îð¤¬5ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸½¾ì¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤â°ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Êì¿ÆÌò¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¾¯¤·´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ã¤ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ì¤Íè¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤ò¼ê¤ËÈÕ¼à¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤Î»þ¡¢ÍëÌÄ¤È·ã¤·¤¤Á®¸÷¤È¤È¤â¤ËÂ©»Ò¤òÌ¾¾è¤ë¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤ê5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤È¤ÎÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤±¤Ë¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Ç¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÖºÇ½é¤«¤éÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¤âÌ¤Íè¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÊ³¬¤ò·Ð¤ÆÌ¤Íè¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÈÊ£¿ô¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ì¤Íè¤Ï28ºÐ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤¬¡¢¼«¿È¤â¡Ö20Âå¸åÈ¾¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö»ä¼«¿È¤¬28ºÐ¤À¤Ã¤¿»þ¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤É¤¦Âç¿Í¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿ÊÉ¤òÆÍÇË¤Ç¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£20ÂåÁ°È¾¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î»Ø¼¨¤ò²¿¤Ç¤â¡È¤Ï¤¤¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤éÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤äÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬20Âå¸åÈ¾¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¿Æ»Ò°¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¡¼¤¯¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñ¥Ñ¸õÊä¤Î3¿Í¤ÎÃËÀ¤È¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±¤Ë¡Ö¿ä¤·¤Î¤Þ¡¼¤¯¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Èù¾Ð¤ó¤À»ÖÅÄ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¤Íè¤¬ñ¥ÂÀ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£