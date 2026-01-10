2026年最高のMAD誕生！ くっきー！＆ザコシ＆しずる池田＆川北茂澄＆松井ケムリ『MAD5』ABEMAで始動【独占インタビュー】
野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリによるABEMAの特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）が、今月5日からスタートした。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。
【独占インタビュー動画】 くっきー！＆ザコシ＆しずる池田＆川北茂澄＆松井ケムリ『MAD5』
オリコンニュースは、第1回の収録を終えた直後の5人に独占インタビュー。リラックスした空気ながら、好き放題に暴れるくっきー！、ザコシ、池田、川北、そして翻弄されながらも進行しようとするケムリ。内容があるのかないのか、番組を見てほしいのか見てほしくないのか、2026年最高のMADがここにある。
■「針糸」「テレトン」「あぁ」文字だけでは意味不明 雰囲気を想像してお楽しみください
――『MAD5』はくっきー！さんとザコシさんが2024年10月に開設したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』からの新プロジェクトとして、ABEMAの番組となりました。もともと番組化を目指したチャンネルでしたが、タイミングはベストですか？
【くっきー！】完全に予定通りですね。想定内です。
【ケムリ】そうなんですか？
【くっきー！】超ピッタリ。
【ザコシ】1秒たりとも狂ってない。スパーンと入りました。
【くっきー！】針糸です。
【ケムリ】針に糸を通すような？
【くっきー！】そうそうそう、略して針糸。
――『MAD5』でも『シュシュごく』のテイストは変わらず？
【くっきー！】こんな強烈なメンバーがいるんで、『シュシュごく』よりもパワーアップした状態で。だから、アレみたいなもんじゃないですか？…ね。アレみたいな感じです。
【ケムリ】思いついてからしゃべってください。
――アレみたいな…？
【くっきー！】そう！
【ザコシ】アレアレ。アレなんだよな。
【くっきー！】そうそう、アレなの。
【ケムリ】阪神かよ。
【くっきー！】お察しください。
【ケムリ】古畑じゃん。
――川北さんと池田さんは『シュシュごく』は見ていましたか？
【川北】モチロン。
【池田】あぁ。
【ケムリ】なんで吹き替えでしゃべってるの？1人だけ吹き替えでしゃべらないでください。
【川北】モチロン。
【ザコシ】話が弾まないな（笑）。
【ケムリ】この人（川北）に聞かなくていい！
【川北】当然。モチロン。とんでもない。
【ケムリ】同じことしか言わないから。
――初回収録の手応えは？
【ケムリ】僕は『シュシュごく』のときから、手応えはまったくないです。手応えは全然わからない。見てくれた人が楽しんでくれてるんで。
【ザコシ】照れちゃって。
【ケムリ】こんな感じなんで、お話にならないんで。
【くっきー！】テレトンだね。
【ケムリ】テレトンってなんすか？
【くっきー！】照れた豚。
【ケムリ】照れた豚、テレトンじゃないよ！照り焼きみたいな状態ですか？
【くっきー！】名古屋名物テレトン。
【ケムリ】味噌カツだろ。そんな感じで手応えがあんまりないですけど、『シュシュごく』のときから皆さんが応援してくれたり楽しんでくれるんで、やってるって感じです。
【川北】ナルホド。
【ザコシ】ええやん。
【池田】あぁ。
【ケムリ】「あぁ」も加わったんですか？「モチロン」とかの中に。
■くっきー！の右脳の一部をもらった池田 川北とケムリは大学の先輩後輩
――これまでの皆さんの関係性は？くっきー！さんと池田さんはどんな関係？
【くっきー！】完全に師弟関係。
【池田】はい！
【ケムリ】そうなの？
【くっきー！】僕のすべてを植え込んでるのが、彼（池田）。
【池田】右に出るものはいないって言われました、変な人に。
【ケムリ】言われた…？
【くっきー！】右脳の一部をあげました。
【池田】いただきました。僕は右脳の一部をもらったので、自分の右脳の一部を栃木の足利に捨てました。遠くのほうがいいなと思って。
【くっきー！】自分では二度と行かないように。
【池田】近いとまた取りに行っちゃうんで。
【ケムリ】不法投棄ですよ。
――クセになっちゃうというか…。
【ザコシ】クセになっちゃう？
【くっきー！】脳みそを掘るのが？
【ケムリ】あなたも変です。
【くっきー！】お嬢さん、バイクの後ろに乗せたいな。
【池田】怖ぇ！
【ケムリ】昔のナンパ。
――川北さんとケムリさんは？
【川北】一緒に徹子を部屋から出すっていうことをやりました。
【ケムリ】そんな任務はしたことないです。
【川北】徹子が暴れて…、外の景色を見せてあげたいって。
【ケムリ】別に閉じ込められてるわけじゃないから。そんなことはしたことないですよ。
【川北】最後は窓枠にしがみついて…。
【ケムリ】徹子も出たくないじゃん。
【川北】指を1本ずつ剥がしていきました。
【ケムリ】川北さんは僕の大学（慶応義塾大学）の先輩ですから。
【川北】ナニッ!?
【ケムリ】お笑いサークル（お笑い道場O-keis）の先輩ですよ。
【くっきー！】そうなの？
【ケムリ】僕が1年生の時に川北さんが卒業したんで、ちょうどかぶってないんですけど。部室には川北さんの写真が貼ってありました。
【ザコシ】その時からこんななの？
【ケムリ】まぁでも割とこんなんでしたよ。
【川北】ダイタク時代からの付き合いで。
【ケムリ】ダイタクだった時代ないです。
【川北】ダイタクの先輩って言ってなかった？
【ケムリ】ダイタクじゃない、大学ね。ダイタク時代はダイタクの人生なんで。ずっとダイタク時代ですからね、ダイタクは。
――今回の『MAD5』は、お二人の新たな化学反応が見られそうですね。
【川北】モチロン。
【ケムリ】いろんなライブでも今まで一緒になってきましたけど、こうやってしっかり番組をやるのは初めてなので、すごくうれしいです。
【川北】化学だけじゃなくて地学も頑張っていきたい。
【ケムリ】地学反応とかないんですよ。
【くっきー！】さすが大学出やな。
【ケムリ】え？地学で？
【川北】いいダイタクを出てるんで。
【ケムリ】大学ね！ダイタクは1組しかいないです。
【ザコシ】堂珍くらいしか思い浮かばねぇもんな。
【くっきー！】堂珍ってなに？
【ザコシ】CHEMISTRYやろ？
【ケムリ】化学反応ってことね。
【くっきー！】なんでお前、メガネを変なとこに…。
【ザコシ】メガネはここ（もみあげ）だろ？
【池田】川畑（笑）。
【ケムリ】いいよCHEMISTRYの話は！
【ザコシ】（誇張した「PIECES OF A DREAM」を歌い出す）臆病な〜僕たちは〜
【ケムリ】なんでそんなに音程が低くなっちゃうんですか（笑）。
■番組でやりたいことは「温泉に行って糞こきてぇよね」「昔強かった人を倒す」「シャックとフリースロー対決」
――『MAD5』では、どんなことをやっていきたいですか？
【川北】こういう取材を続けていきたいですね。
【ザコシ】取材軍団だな。
【ケムリ】あまりにMADすぎる！
【くっきー！】なんの意味があんねん！
【ザコシ】何もやんないけど取材ばっかやってる。
【ケムリ】頑張った先に取材があるんだよ。それは厳しいですけど。
【川北】取材軍団としてやっていきたいです。
【ケムリ】しゃべってるだけですごい人たちだから、企画自体はゆったりしてもいいのかなと思いますけどね。温泉旅館とか行きたいです。
【川北】ナルホド。
【ザコシ】温泉に入らせてくれよ〜。
【池田】あ〜いいっすね〜。
【くっきー！】畳の上に糞こきてぇよね。
【ザコシ】糞こきてぇな。
【ケムリ】どんな旅館の使い方してんすか！やべぇサークルみたいじゃないですか。
【ザコシ】畳野糞。
【ケムリ】野じゃねぇよ！
【池田】い糞。
【ケムリ】い草みたいに言うな！
【池田】僕はけっこう体を張りたいなと思ってるんで、次の回でハイオクを飲んでみようかな。
【ケムリ】レギュラーでもダメだよ！
【くっきー！】まだハイオクのほうがマシそう。
【池田】そうっすね、レギュラーよりは。
【ザコシ】燃費悪りぃか。
【池田】ちょっと燃費悪いっすね。
【くっきー！】でも、こういうすごいメンツが集まってるから、世の中ひっくり返せると思うんだぁ。やるしかないよ俺は、絶対やってやるから見てろよ。
【ザコシ】私は『信長の野望』の天下統一ですね。
【ケムリ】5人でゲーム実況？
【川北】コントローラー回して。
【ケムリ】そのタイプのゲームじゃないんですよ。『桃鉄』じゃないんだから。
――番組に呼びたいゲストはいますか？
【くっきー！】世界規模にしたいから“外タレ”呼びたいですよね。
【ケムリ】誰がいいですか？
【くっきー！】アーネスト・ホーストとか。
【池田】いいっすね。
【ザコシ】タイガー・ジェット・シンとか？ホーストvs.タイガー・ジェット・シンやりたいね。
【ケムリ】格闘家は呼ばなくていいですよ。
【川北】どっちも歳ですからねぇ。
【くっきー！】下手しぃ俺らでも勝てるから。
【ケムリ】囲んじゃえば勝てると思いますよ。
【川北】昔強かった人を呼んで倒す。
【ザコシ】杵柄だからよ。
【池田】最近、六本木の劇場に（元NBA選手の）シャキール・オニールが来たんで、シャックとフリースローをやりたい。
【ケムリ】なんで同じ土俵で戦うんですか？
【くっきー！】ラッセンの目の前でイルカの刺し身を食うてみたい。
【ケムリ】ベタじゃねぇよ！
【池田】その絵を描いてもらいたいですね。
【くっきー！】ベロから迎えに行ってる俺をね。
【ケムリ】食べ方が下品なのは関係ないから。僕は、これだけキャラの濃い人たちなので、アイドルさんと何かやるとか。
【ザコシ】西田ひかるさんがいいな。
【ケムリ】西田ひかるさんな訳ねぇだろ！
【池田】（エアコンの）霧ヶ峰を持ってもらって。
【ケムリ】今をときめくアイドルがいいです。
【川北】昔ときめいていたアイドルを呼んで倒す。
【ケムリ】倒すな！アイドルとか化学反応が起きるかなと思います。
【ザコシ】堂珍かい？
【ケムリ】アイドルじゃないでしょ！
【ザコシ】（誇張した「PIECES OF A DREAM」を歌い出す）
【ケムリ】何やってんすか。こんな取材になったのは全部くっきー！さんのせいですよ！
★『MAD5』ABEMAで毎週月曜午後11時から無料放送中
【独占インタビュー動画】 くっきー！＆ザコシ＆しずる池田＆川北茂澄＆松井ケムリ『MAD5』
オリコンニュースは、第1回の収録を終えた直後の5人に独占インタビュー。リラックスした空気ながら、好き放題に暴れるくっきー！、ザコシ、池田、川北、そして翻弄されながらも進行しようとするケムリ。内容があるのかないのか、番組を見てほしいのか見てほしくないのか、2026年最高のMADがここにある。
――『MAD5』はくっきー！さんとザコシさんが2024年10月に開設したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』からの新プロジェクトとして、ABEMAの番組となりました。もともと番組化を目指したチャンネルでしたが、タイミングはベストですか？
【くっきー！】完全に予定通りですね。想定内です。
【ケムリ】そうなんですか？
【くっきー！】超ピッタリ。
【ザコシ】1秒たりとも狂ってない。スパーンと入りました。
【くっきー！】針糸です。
【ケムリ】針に糸を通すような？
【くっきー！】そうそうそう、略して針糸。
――『MAD5』でも『シュシュごく』のテイストは変わらず？
【くっきー！】こんな強烈なメンバーがいるんで、『シュシュごく』よりもパワーアップした状態で。だから、アレみたいなもんじゃないですか？…ね。アレみたいな感じです。
【ケムリ】思いついてからしゃべってください。
――アレみたいな…？
【くっきー！】そう！
【ザコシ】アレアレ。アレなんだよな。
【くっきー！】そうそう、アレなの。
【ケムリ】阪神かよ。
【くっきー！】お察しください。
【ケムリ】古畑じゃん。
――川北さんと池田さんは『シュシュごく』は見ていましたか？
【川北】モチロン。
【池田】あぁ。
【ケムリ】なんで吹き替えでしゃべってるの？1人だけ吹き替えでしゃべらないでください。
【川北】モチロン。
【ザコシ】話が弾まないな（笑）。
【ケムリ】この人（川北）に聞かなくていい！
【川北】当然。モチロン。とんでもない。
【ケムリ】同じことしか言わないから。
――初回収録の手応えは？
【ケムリ】僕は『シュシュごく』のときから、手応えはまったくないです。手応えは全然わからない。見てくれた人が楽しんでくれてるんで。
【ザコシ】照れちゃって。
【ケムリ】こんな感じなんで、お話にならないんで。
【くっきー！】テレトンだね。
【ケムリ】テレトンってなんすか？
【くっきー！】照れた豚。
【ケムリ】照れた豚、テレトンじゃないよ！照り焼きみたいな状態ですか？
【くっきー！】名古屋名物テレトン。
【ケムリ】味噌カツだろ。そんな感じで手応えがあんまりないですけど、『シュシュごく』のときから皆さんが応援してくれたり楽しんでくれるんで、やってるって感じです。
【川北】ナルホド。
【ザコシ】ええやん。
【池田】あぁ。
【ケムリ】「あぁ」も加わったんですか？「モチロン」とかの中に。
■くっきー！の右脳の一部をもらった池田 川北とケムリは大学の先輩後輩
――これまでの皆さんの関係性は？くっきー！さんと池田さんはどんな関係？
【くっきー！】完全に師弟関係。
【池田】はい！
【ケムリ】そうなの？
【くっきー！】僕のすべてを植え込んでるのが、彼（池田）。
【池田】右に出るものはいないって言われました、変な人に。
【ケムリ】言われた…？
【くっきー！】右脳の一部をあげました。
【池田】いただきました。僕は右脳の一部をもらったので、自分の右脳の一部を栃木の足利に捨てました。遠くのほうがいいなと思って。
【くっきー！】自分では二度と行かないように。
【池田】近いとまた取りに行っちゃうんで。
【ケムリ】不法投棄ですよ。
――クセになっちゃうというか…。
【ザコシ】クセになっちゃう？
【くっきー！】脳みそを掘るのが？
【ケムリ】あなたも変です。
【くっきー！】お嬢さん、バイクの後ろに乗せたいな。
【池田】怖ぇ！
【ケムリ】昔のナンパ。
――川北さんとケムリさんは？
【川北】一緒に徹子を部屋から出すっていうことをやりました。
【ケムリ】そんな任務はしたことないです。
【川北】徹子が暴れて…、外の景色を見せてあげたいって。
【ケムリ】別に閉じ込められてるわけじゃないから。そんなことはしたことないですよ。
【川北】最後は窓枠にしがみついて…。
【ケムリ】徹子も出たくないじゃん。
【川北】指を1本ずつ剥がしていきました。
【ケムリ】川北さんは僕の大学（慶応義塾大学）の先輩ですから。
【川北】ナニッ!?
【ケムリ】お笑いサークル（お笑い道場O-keis）の先輩ですよ。
【くっきー！】そうなの？
【ケムリ】僕が1年生の時に川北さんが卒業したんで、ちょうどかぶってないんですけど。部室には川北さんの写真が貼ってありました。
【ザコシ】その時からこんななの？
【ケムリ】まぁでも割とこんなんでしたよ。
【川北】ダイタク時代からの付き合いで。
【ケムリ】ダイタクだった時代ないです。
【川北】ダイタクの先輩って言ってなかった？
【ケムリ】ダイタクじゃない、大学ね。ダイタク時代はダイタクの人生なんで。ずっとダイタク時代ですからね、ダイタクは。
――今回の『MAD5』は、お二人の新たな化学反応が見られそうですね。
【川北】モチロン。
【ケムリ】いろんなライブでも今まで一緒になってきましたけど、こうやってしっかり番組をやるのは初めてなので、すごくうれしいです。
【川北】化学だけじゃなくて地学も頑張っていきたい。
【ケムリ】地学反応とかないんですよ。
【くっきー！】さすが大学出やな。
【ケムリ】え？地学で？
【川北】いいダイタクを出てるんで。
【ケムリ】大学ね！ダイタクは1組しかいないです。
【ザコシ】堂珍くらいしか思い浮かばねぇもんな。
【くっきー！】堂珍ってなに？
【ザコシ】CHEMISTRYやろ？
【ケムリ】化学反応ってことね。
【くっきー！】なんでお前、メガネを変なとこに…。
【ザコシ】メガネはここ（もみあげ）だろ？
【池田】川畑（笑）。
【ケムリ】いいよCHEMISTRYの話は！
【ザコシ】（誇張した「PIECES OF A DREAM」を歌い出す）臆病な〜僕たちは〜
【ケムリ】なんでそんなに音程が低くなっちゃうんですか（笑）。
■番組でやりたいことは「温泉に行って糞こきてぇよね」「昔強かった人を倒す」「シャックとフリースロー対決」
――『MAD5』では、どんなことをやっていきたいですか？
【川北】こういう取材を続けていきたいですね。
【ザコシ】取材軍団だな。
【ケムリ】あまりにMADすぎる！
【くっきー！】なんの意味があんねん！
【ザコシ】何もやんないけど取材ばっかやってる。
【ケムリ】頑張った先に取材があるんだよ。それは厳しいですけど。
【川北】取材軍団としてやっていきたいです。
【ケムリ】しゃべってるだけですごい人たちだから、企画自体はゆったりしてもいいのかなと思いますけどね。温泉旅館とか行きたいです。
【川北】ナルホド。
【ザコシ】温泉に入らせてくれよ〜。
【池田】あ〜いいっすね〜。
【くっきー！】畳の上に糞こきてぇよね。
【ザコシ】糞こきてぇな。
【ケムリ】どんな旅館の使い方してんすか！やべぇサークルみたいじゃないですか。
【ザコシ】畳野糞。
【ケムリ】野じゃねぇよ！
【池田】い糞。
【ケムリ】い草みたいに言うな！
【池田】僕はけっこう体を張りたいなと思ってるんで、次の回でハイオクを飲んでみようかな。
【ケムリ】レギュラーでもダメだよ！
【くっきー！】まだハイオクのほうがマシそう。
【池田】そうっすね、レギュラーよりは。
【ザコシ】燃費悪りぃか。
【池田】ちょっと燃費悪いっすね。
【くっきー！】でも、こういうすごいメンツが集まってるから、世の中ひっくり返せると思うんだぁ。やるしかないよ俺は、絶対やってやるから見てろよ。
【ザコシ】私は『信長の野望』の天下統一ですね。
【ケムリ】5人でゲーム実況？
【川北】コントローラー回して。
【ケムリ】そのタイプのゲームじゃないんですよ。『桃鉄』じゃないんだから。
――番組に呼びたいゲストはいますか？
【くっきー！】世界規模にしたいから“外タレ”呼びたいですよね。
【ケムリ】誰がいいですか？
【くっきー！】アーネスト・ホーストとか。
【池田】いいっすね。
【ザコシ】タイガー・ジェット・シンとか？ホーストvs.タイガー・ジェット・シンやりたいね。
【ケムリ】格闘家は呼ばなくていいですよ。
【川北】どっちも歳ですからねぇ。
【くっきー！】下手しぃ俺らでも勝てるから。
【ケムリ】囲んじゃえば勝てると思いますよ。
【川北】昔強かった人を呼んで倒す。
【ザコシ】杵柄だからよ。
【池田】最近、六本木の劇場に（元NBA選手の）シャキール・オニールが来たんで、シャックとフリースローをやりたい。
【ケムリ】なんで同じ土俵で戦うんですか？
【くっきー！】ラッセンの目の前でイルカの刺し身を食うてみたい。
【ケムリ】ベタじゃねぇよ！
【池田】その絵を描いてもらいたいですね。
【くっきー！】ベロから迎えに行ってる俺をね。
【ケムリ】食べ方が下品なのは関係ないから。僕は、これだけキャラの濃い人たちなので、アイドルさんと何かやるとか。
【ザコシ】西田ひかるさんがいいな。
【ケムリ】西田ひかるさんな訳ねぇだろ！
【池田】（エアコンの）霧ヶ峰を持ってもらって。
【ケムリ】今をときめくアイドルがいいです。
【川北】昔ときめいていたアイドルを呼んで倒す。
【ケムリ】倒すな！アイドルとか化学反応が起きるかなと思います。
【ザコシ】堂珍かい？
【ケムリ】アイドルじゃないでしょ！
【ザコシ】（誇張した「PIECES OF A DREAM」を歌い出す）
【ケムリ】何やってんすか。こんな取材になったのは全部くっきー！さんのせいですよ！
★『MAD5』ABEMAで毎週月曜午後11時から無料放送中