モー娘。牧野真莉愛“国宝級”美スタイル披露 最新写真集で魅せる新境地カット公開
モーニング娘。11代目サブリーダーの牧野真莉愛が、25歳の誕生日の2月2日に発売する11冊目のソロ写真集（タイトル未定・ワニブックス）から、“国宝級”の美スタイル披露した新境地カットが公開された。
【写真集カット】牧野真莉愛“国宝級”美スタイル披露
自然と都市が共存するオーストラリア・パースで撮影された今作は、「25歳のこたえ」をテーマに、少女でも大人でもない“いま”の牧野真莉愛の姿を切り取った一冊。澄み渡る空と海に包まれた開放的なロケーションでは、肩の力が抜けたリラックスした表情を見せる一方、歴史ある劇場や街の夜景の中では、しっとりとした佇まいやこれまで見せたことのない表情も披露している。
新たに公開されたのは、オーストラリア・パースの夕日をバックに圧倒的な存在感の水着姿と、また約120年以上続く歴史ある王立劇場でのドレス姿。どちらも国宝級の美スタイルを放ち、写真集への期待も高まる。
本作には、ピュアさと洗練の狭間で揺れる現在の牧野を象徴するカットも多数収録。光をまとうような質感や、ふとした瞬間にこぼれる自然体の笑顔など、25歳の“こたえ”にたどり着くまでの軌跡が感じられる内容に仕上がっている。
写真集は通常版のほか、ワニブックス通販およびハロー！プロジェクトオフィシャルショップでは、メイキングDVD付き特別バージョンも販売される。
■牧野真莉愛 コメント
オーストラリア パースは、青い空と海がどこまでも広がっていて、優しい時間がゆっくり流れていました。
サンセットは息をのむほど美しく、パースに来れてよかったと思った瞬間でした。
コアラに会えるのも楽しみの1つでした。私にぎゅっと掴まってくれている“MEREDITHちゃん”と目が合い、超超超かわいい“MEREDITHちゃん”にキュンキュンとても癒されました。
写真集に携わってくださった方々が引き出してくれた“パースでの牧野真莉愛”は、福いっぱいです。
牧野真莉愛 新写真集を見てくださる皆様に福あれ！！
【写真集カット】牧野真莉愛“国宝級”美スタイル披露
自然と都市が共存するオーストラリア・パースで撮影された今作は、「25歳のこたえ」をテーマに、少女でも大人でもない“いま”の牧野真莉愛の姿を切り取った一冊。澄み渡る空と海に包まれた開放的なロケーションでは、肩の力が抜けたリラックスした表情を見せる一方、歴史ある劇場や街の夜景の中では、しっとりとした佇まいやこれまで見せたことのない表情も披露している。
本作には、ピュアさと洗練の狭間で揺れる現在の牧野を象徴するカットも多数収録。光をまとうような質感や、ふとした瞬間にこぼれる自然体の笑顔など、25歳の“こたえ”にたどり着くまでの軌跡が感じられる内容に仕上がっている。
写真集は通常版のほか、ワニブックス通販およびハロー！プロジェクトオフィシャルショップでは、メイキングDVD付き特別バージョンも販売される。
■牧野真莉愛 コメント
オーストラリア パースは、青い空と海がどこまでも広がっていて、優しい時間がゆっくり流れていました。
サンセットは息をのむほど美しく、パースに来れてよかったと思った瞬間でした。
コアラに会えるのも楽しみの1つでした。私にぎゅっと掴まってくれている“MEREDITHちゃん”と目が合い、超超超かわいい“MEREDITHちゃん”にキュンキュンとても癒されました。
写真集に携わってくださった方々が引き出してくれた“パースでの牧野真莉愛”は、福いっぱいです。
牧野真莉愛 新写真集を見てくださる皆様に福あれ！！