試合には出られなくとも、ひときわ輝く少女の姿があった。阪神・西勇輝投手（35）は、昨年12月6日に故郷・三重県で開催された自身の名を冠した「NISHI YUKI CHAMPIONSHIP 第47回三重県学童軟式野球選手権大会」に来場。ひたむきに白球を追いかける子どもたちを見て、思わず胸が熱くなった。

「一生懸命してる姿に感動した。むちゃくちゃ良かった。見に行けて良かったなと思った」

脳裏に浮かんだのは、自身が少年野球チームに所属していた小学校2年生時の記憶だった。体が大きな高学年の選手がレギュラーを占め、試合に出られない日々。当時は控え選手で、任されるのはバット引きやベンチでの応援など、サポート役ばかりだった。存在意義を見失っていると、監督からは「見てくれてる人がいるんやから、一生懸命やれ！」と叱責を受けた。

そんな経験から試合に出られない選手にも何か賞をあげられないか…と、今大会ではチームを陰で支えた選手を表彰する「仲間想い賞」を自ら発案。「絶対に見てくれてる人がいるんだよっていうことを言いたかった。野球って、試合に出られない子の支えもあって9人が輝くわけやから」と子供たちにどうしても伝えたい思いがあった。

準決勝、決勝と観戦する中で、ある少女の存在が目に留まった。度会BEASTの中村結音さんだ。2試合ともに出場機会は巡ってこなかったが、一度も交代することなく、全力疾走でバットを引き続けた。

「めっちゃ輝いてた。必死に声を出して応援してて…涙腺も緩むよね」

表彰式では「仲間想い賞」を受賞した結音さんに、自身のグローブを贈った。さらに、身につけていた帽子とサングラスもサプライズでプレゼント。チームメートに囲まれ、少し照れくさそうにほほ笑む結音さんを、穏やかな優しいまなざしで見守った。

「結音ちゃんを見て、チームのためにやろうと思う子が増えるかもしれへんやん。絶対、この大会はこれからも続けたいと思った」

「仲間想い賞」に込めた思いは、子供たちへきっと伝わった。 （阪神担当・山手 あかり）