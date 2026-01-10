『キン肉マン』公式サイトにて、「超人検索」、「技検索」ができるようになったのはご存知でしょうか？ 今回も、昨年12月にどの超人や技の人気があったのか、その検索数のランキングページを元に分析していくぞ！

■超人検索ランキング

超人検索ランキングは、ウォーズマンが2ヵ月連続でトップをキープする中で、キン肉マンが4位から2位に浮上したことで、悪魔将軍が4位に陥落！ 悪魔将軍がトップ3から外れるのは統計開始以来初めてのことです。ここへ来てキン肉マンの人気上昇ぶりがすごいことになっていますが、2位のキン肉マンと3位のキン肉マングレート（３代目）のビュー数の差はわずか「3」。今月は誰がトップ3入りしてもおかしくない状況です。

連載で激闘を繰り広げていたテリーマン（6位→5位）とエンデマン（16位→11位）はともにランクアップ。また原作515話で勝利後のテリーマンと語らったアシュラマン（14位→12位）や、516話で時間超人の壮大な計画を語ったエクサベーター（圏外→25位）にも注目が集まりました。

そんな中、理由は不明ながらなぜか12月に人気が急上昇したのがファナティック（15位→7位）。ファナティック推しの方、おめでとうございます！

■技検索ランキング

技検索のほうでも、「アヴァランチ・デスロード」（4位→2位）、「永遠の最終楽章」（10位→6位）、「"巨握の掌"」（圏外→21位）となぜかファナティックの注目度が上昇。

また11月は圏外だった技が多数ランクインしています。9位の「昇技トライアングル・ドリーマー」（サタンクロス）は、12月第2週に発売されたガシャポン「キン肉マン キンケシ26」にワザケシとして登場したからでしょうか。2体に分かれたサタンクロスとザ・ニンジャの計3体が絡み合っていて、200円のガシャポンにしてはお得感があります！

同じく圏外から12位に入った「カーフ・ブランディング」（テリーマン）は、連載第513話で発展形の「カーフ・ブランディング・ガーニッシュ」が登場したからでしょう。17位の「オクラホマ・アバランシュ・クラッシュ」（キン肉マン スーパー・フェニックス＆キン肉マン ビッグボディ）や29位の「ナパーム・コンビネゾン」（キン肉マン ソルジャー＆ブロッケンJr.）は、コミックス91巻発売を記念して年末年始に無料公開された「『キン肉マン』タッグチームクロニクル!!」（現在は終了）はの影響と思われます。

また、同じくコミックス91巻発売を記念したPV「マッスル・ブラザーズ『The Vermilion Mask〜朱色の継承〜』」も公開中。91巻を読む前後に、APAZZIさん制作のBGMと燃え殻さんのナレーションに乗せて、ぜひマッスル・ブラザーズの歴史を振り返ってみてください！

次回は2月初旬に1月のランキングを振り返っていく予定です！お楽しみに！

キンケシ登場の「昇技トライアングル・ドリーマー」がランクイン！

