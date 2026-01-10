

小田原ドラゴン（おだわら・どらごん） 1970年、兵庫県生まれ。『僕はスノーボードに行きたいのか？』でヤンマガ月間新人漫画賞奨励賞を受賞。『コギャル寿司』で第47回文藝春秋漫画賞受賞。代表作に『おやすみなさい。』、『チェリーナイツ』、『ぼくと3本足のちょんぴー』、『今夜は車内でおやすみなさい。』など。週刊SPA！で漫画『今日も嫁が見つからない。』連載中



2024年9月、集英社「週プレNEWS」で連載が始まった小田原ドラゴンの新作漫画『堀田エボリューション』。フィクション作品としては実に9年ぶりとなる待望の新作です。では、この奇才・小田原ドラゴンは、どのような歩みを経て『堀田エボリューション』にたどり着いたのか――。その創作の舞台裏をじっくり紐解いていきます。

連載第28回では、新連載の中身などを語ります。

【画像】小田原ドラゴン渾身の描きおろし表紙

＊ ＊ ＊

漫画家の小田原ドラゴンです。2026年が始まりました。あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。

さて、本来であれば今日は拙作『堀田エボリューション』の更新日なのですが、取材の都合により第33話は1月24日（土）公開となります。すみません。そのぶん、きちんと仕上げていますので、気長にお待ちください。



『堀田エボリューション』（©小田原ドラゴン／集英社）第1巻の表紙は描きおろし。価格752円（税込み）主要オンライン書店などで発売中



ここからは、お知らせを少し。

1月5日発売の『週刊プレイボーイ』3・4合併号から、不定期連載が始まりました。タイトルは「漫画家・小田原ドラゴンのクルマ探しの旅。」。

「ひっそり始まりました」と言いたいところですが、内容はわりと騒がしいです（笑）。

基本は僕のイラストと文章だけ。テーマも単純で、今乗っているボロ車（＝現愛車）を、そろそろどうにかしようという話です。

というのも、このクルマへの不満がもう山ほどありまして......。「ここもダメ」「やっぱここも」と、気がつけばどんどん増えていく始末です。

ただ、僕の場合は事情が少し特殊です。愛犬を連れて車中泊をしながら漫画を描く、という生活をしているので、選べるクルマはかなり限られます......。ただ、せっかくの機会なので、気になる最新モデルを片っ端から見て回ろうと思っています。

掲載情報は僕のXなどで告知しますので、気が向いたら覗いてみてください。

最後にもうひとつ。3月発売予定の『堀田エボリューション』のコミックス第2巻ですが、今回も表紙は描き下ろしです。

どんな表紙になるかは......正直、まだ僕にもよくわかっていません（笑）。

《つづく》



小田原ドラゴン『堀田エボリューション』（集英社）は毎月第2／第4土曜日に更新





撮影／山本佳吾