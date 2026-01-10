¡Ú¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î¡ÖË¨¤¨Ë¨¤ä¤·¥½¥ÐÃµË¬Ï¿¡×¡Û15ÇÕÌÜ¡Ö¤ª¿Ý¡õ¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡õ¥Ô¥ê¿É¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡ª¡×
º£²ó¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤òÈ¯¸«¡ª
¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬¡¢Ì¾Å¹¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£
Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ëÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Ã¤Æ¤âÂÎ¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤ªÈè¤ì¤Î¤È¤¤Ë¤¼¤Ò¡ª
¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯Æþ¤êÀÖ¿Ý¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê1150±ß¡Ë
¡½¡½º£²ó¤Ï¥®¥í¥Ã¥Ý¥ó¡ÊÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¡Ë¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ç±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ò¹¯Ãæ²Ú¡¡ÀÄÏ¡Ï»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜÅ¹¡×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê°Ê²¼¡¢Âí¡Ë¡¡³ä¤ÈÂç¤¤ÊÃæ²ÚÎÁÍý²°¤µ¤ó¤À¤Í¡£
Å¹Ä¹¤ÎéÍ³¶Ö¡Ê¤»¤Ä¤æ¤¦¤®¤ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢é¤µ¤ó¡Ë¡¡¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ø¤É¤¦¤¾¡ª
Âí¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
é¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤¨¤Ã!?¡¡¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯Æþ¤êÀÖ¿Ý¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê1150±ß¡Ë¡©¡¡¤ª¿Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¿ÝíåÅò¡Ê¥µ¥ó¥é¡¼¥¿¥ó¡ËÅª¤Ê´¶¤¸¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
é¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£»ÀÌ£¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿É¤µ¤â¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥¯Æþ¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
é¤µ¤ó¡¡»ä¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÃæ¹ñ¡¦Ê¡·ú¾Ê¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤Û¤Û¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¤â¤ä¤·¤ÈÃæ¹ñ¤Î¤â¤ä¤·¤Ã¤Æ²¿¤«°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
é¤µ¤ó¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¾®¤µ¤á¤ÎÎÐÆ¦¤Î¤â¤ä¤·¤ò¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤â¤ä¤·¤ËÈæ¤Ù¤ÆºÙÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¤â¤ä¤·¤âÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯Æþ¤êÀÖ¿Ý¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
é¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£¾µÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âí¤µ¤ó¡¢¡Ö³ûÆù¾ßÌýÌÍ¡×¡Ê1150±ß¡Ë¤ä¡ÖÆÚ³Ñ¼ÑÌÍ¡×¡Ê1150±ß¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÃ³¡¹ÌÍ¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1380±ß¡Ë¤ä¡Ö¤Õ¤«¤Ò¤ìÆþ¤ê¤¢¤ó¤«¤±ßÖÈÓ¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1480±ß¡Ë¤È¤«¤â¤¢¤ë¡£³¹Ãæ²Ú¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤Í¡£
¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯Æþ¤êÀÖ¿Ý¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê1150±ß¡Ë
é¤µ¤ó¡¡¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯Æþ¤êÀÖ¿Ý¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£ÀÖ¿Ý¤ÏÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÌ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âí¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤¤¤ª¿Ý¤¬¾®È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½¡½¤³¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¤Þ¤º¤Ï¤ª¿Ý¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¶ñ¤Ï¤â¤ä¤·¡¢¤Ò¤Æù¡¢¾®¤µ¤¤¥Í¥®¤Í¡£¤½¤·¤ÆÌÍ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ºÙ¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤¦¤ó¡¢¤¦¤Þ¤¤¡ª¡¡¥¹¡¼¥×¤Ï³ä¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤ë¡£·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¡¢¤³¤Î¾å¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤±ÕÂÎ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¥é¡¼Ìý¤«¤Ê¡©
¡½¡½¤¦¤ï¤Ã¡¢¥¹¡¼¥×¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¥Ô¥ê¿É·Ï¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¾ßÌýÌ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì±öÌ£¥Ù¡¼¥¹¤À¤è¤Í¡£°Õ³°¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÝíåÅò¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦Êý¸þÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÖ¿Ý¤ÏÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ÎÎÌ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë
Âí¡¡¤â¤ä¤·¤¬¤¹¤´¤¤¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤Æ¤ÆºÇ¹â¡£²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ë´¶¤¸¡£¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÂÔË¾¤Î¤ª¿Ý¤ò¥ì¥ó¥²2ÇÕÊ¬¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤ó¡©¡¡¤ó¤ó¤ó¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ì£¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¾¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¡½¡½¥ì¥ó¥²2ÇÕÊ¬ÄøÅÙ¤À¤È¡¢»À¤Ã¤Ñ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¤ª¿Ý¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤Æ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤½¤¦¤Í¡£¤â¤¦Á´ÉôÆþ¤ì¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤âÆþ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤ä¤Ï¤êÁ´ÉôÆþ¤ì¤ë¤È¤ª¿Ý¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Ö¥Û¥Ã¤È¤à¤»¤Ê¤¤Ç»ÅÙ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¿Ý¤À¤«¤é¿©»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÎÄê´¶¤¬Áý¤¹¤ï¡£¡ÖËèÆüÂç¤µ¤¸1ÇÕ¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¿Ý¤ò°û¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¤è¤¯Ê¹¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë½½Ê¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡£
¡ÖÀÖ¿Ý¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤ë¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×
¡½¡½½÷À¤ÎÊý¤ÏÈþÍÆ¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯´¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âí¡¡¤½¤¦¤À¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¤³¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ëº¤ì¤Æ¤¿¡£³Î¤«¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ô¥ê¿É¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÀÖ¿Ý¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤¤¡£ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤´¤¯·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
é¤µ¤ó¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Âí¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢¥¹¡¼¥×¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï·Ü¤Ç¤¹¤«¡©
é¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£·Ü¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤³¤ÎÀÖ¤¤¤Î¤Ï¥é¡¼Ìý¤Ç¤¹¤«¡©
é¤µ¤ó¡¡Æ¦ÈÄ¾ß¤Ç¤¹¡£¤Ò¤Æù¤È¤â¤ä¤·¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÆ¦ÈÄ¾ß¤ÇßÖ¤á¤ë¤ÈÀÖ¤¤Ìý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡Æ¦ÈÄ¾ß¤Ê¤Î¤«¡£¤ª¿Ý¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
é¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯Æþ¤êÀÖ¿Ý¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Âí¡¡¤ä¤Ï¤ê¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
é¤µ¤ó¡¡¤¦¤Á¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥Á¤Ç¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¶¯¤¤ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ»Å»ö¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ãë¤Ï¾¯¤·ÍÞ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¸á¸å¤ÎÅÔ¹ç¤òÀè²ó¤ê¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Å¹Ä¹¤Îé¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¤ªÃë¤Ï¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÎÌ¤ò¾¯¤·ÍÞ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È
é¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£µÕ¤ËÌë¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯Æþ¤êÀÖ¿Ý¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÃíÊ¸¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¾¯¤·¶¯¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¡Ö¤â¤¦¡¢»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤É¡¼¤ó¤ÈÆþ¤ì¤È¤¯¤ó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
é¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¿´¸¯¤¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤ª»Å»öÃæ¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
é¤µ¤ó¡¡¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¾¯¤··ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤½¤¦¤«¤â¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢1¿©¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦¤ÊÎÌ¤Î¤ª¿Ý¤ò°û¤ó¤À¤è¡£
¡½¡½º£²ó¡¢¼«Ê¬»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤Î¤ª¿Ý¤ò°û¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âí¡¡¥ì¥ó¥²¤Ç5ÇÕ¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤¿¤è¤Í¡£¤ª¿Ý¤ÎÎÌ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é60¡Á70ml¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¡½¡½¤Ê¤ó¤«ÂÎ¤¬Æð¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤½¤ì¤Ï´°Á´¤Ëµ¤¤Î¤»¤¤¡£Ï»ËÜÌÚ¤À¤«¤é³ä¤È¶á¤¯¤ÆÍè¤ä¤¹¤¤¤·¡¢ÂÎ¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯Æþ¤êÀÖ¿Ý¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Ê¡£½÷À¤â¤¼¤Ò¡ª
·ò¹¯Ãæ²Ú¡¡ÀÄÏ¡¡¡Ï»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜÅ¹
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1-6-1
Àô¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¿¥ï¡¼ 3F
03-3583-1553
¢¨±Ä¶ÈÆü»þ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¡¡
¢¨¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¡Úmoemoyashisoba@gmail.com¡Û¤Þ¤Ç¡¡
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê¤Ô¤¨¡¼¤ë¡¦¤¿¤¡Ë
1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡£
¡ÖÌµÂÌ¤³¤½Êõ¤Ê¤ê¡×¤¬¿®¾ò¡£¹¥Êª¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡£¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@pierre_taki¡Û¡¡
¹½À®¡¿TAKA-HO