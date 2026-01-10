カットでこなれ & 上品見え！【50代】に似合う「ウルフカット」見つけた♡

動きのあるヘアに惹かれる一方、派手すぎるのは避けたい。そんな50代の髪にフィットしやすいのが、レイヤーの入れ方や重さを調整した大人向けのウルフカットです。トップに丸みを残し、襟足にさりげなく動きを足すことで、上品さと軽やかさを両立。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、日常に取り入れやすいウルフカットを集めました。

クセを活かしたナチュラル外ハネウルフ

もともとのゆるやかなクセを活かし、自然な外ハネにつなげたウルフカット。全体の毛量は削ぎすぎず、適度に残すことで落ち着いた印象に仕上げています。トップはふんわりと丸みを持たせ、ベースは肩ラインでナチュラルに外へ流れるシルエット。トーンを落としたカラーが動きを引き締め、無理のないこなれ感を演出しています。

高めレイヤーで軽さを出したプチウルフボブ

高めの位置からレイヤーを入れた、外ハネのプチウルフボブ。ストレートタッチをベースに、トップは内側へ自然に流れるよう調整されています。ベースは軽く外ハネにすることで、さりげないウルフ感をプラス。艶のあるブラウンカラーが上品さを保ってくれる、ウルフが初めての人でも挑戦しやすいデザインです。

透明感のある暗髪でつくる柔らかウルフ

暗めトーンながら透明感のあるカラーを合わせた、柔らかなウルフカット。トップは一度ふんわりさせてから内側へ入れて、立体感を強調しています。ベースは首に沿わせるように落とし、毛先だけを軽く外ハネに。サイドは軽めに内へ入れることで顔まわりがすっきり見え、小顔効果も期待できそうです。

くびれを効かせたグレージュのウルフレイヤー

トップをふんわり内側へ入れ、くびれを際立たせたウルフレイヤー。ベースは毛束感を意識しながら外ハネにすることで、動きのあるシルエットに仕上げています。柔らかな質感とラフな雰囲気がありつつも、計算されたレイヤーで品のよさもキープ。グレージュカラーが全体をまとめ、落ち着いたこなれ感を演出しています。

writer：内山友里