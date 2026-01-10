「全てが最高！」「もはやお店レベル」【ローソン】チョコ好き必食♡「新作スイーツ」

チョコ好きさん、【LAWSON（ローソン）】の冬新作が本気です！ 筆者もまとめ買いした【GODIVA（ゴディバ）】とコラボの贅沢なチョコスイーツから、まさに「こんなのが食べたかった」と声が上がりそうなスイーツまで、チョコ系スイーツが勢ぞろい。今回は、頑張った自分へのご褒美にぴったりなラインナップをご紹介します。

サク × とろ食感がたまらない！「とろけるショコラタルト」

さっくり香ばしいタルト生地に、チョコレートクリームとガナッシュが重なった贅沢な一品。しっとり濃厚な口どけの中に、ほんのりビターなアクセントが光ります。実食した@yuumogu22さんも「全てが最高！」と大絶賛！ 小ぶりなのに満足感が高く、思わずリピしたくなるスイーツです。

贅沢すぎるどらショコラ「どらもっちダブルショコラ」

もちもち生地に濃厚チョコがとろける、ローソン × GODIVAの新作どらもっち。コクのあるショコラクリームと、なめらかに広がるチョコソースのダブル仕立てで、一口目からリッチな甘さが押し寄せます。香り立つカカオの深みと、もっちり食感の相性はまさに至福！ コンビニスイーツとは思えない上品な味わいです。

専門店レベルの本格派ケーキ「プティノエルショコラ」

ローソンのチョコ系スイーツの中でも、ひと際リッチな存在感を放つ濃厚ショコラデザート。@yuumogu22さんが「もはやお店レベル」と称されるその味わいは、筆者もリピ買いするほど！ 濃厚さと軽やかさのバランスが絶妙で、気づいたら食べ終わってしまうので要注意。コーヒーやミルクとの相性も良いので、ぜひゆっくりとご堪能ください。

ぷにふわ × チョコの幸福感「ご褒美スティックケーキ ぷにふわ生マシュマロ」

チョコ好きさんにはたまらない、スティックタイプの新作スイーツ。「ご褒美スティックケーキ ぷにふわ生マシュマロ」は、パリッとしたチョコのコーティングと、ぷにっとやわらかな生マシュマロの食感が絶妙な逸品。手軽に食べられるスティック形状なので、小腹が空いたときやちょっとしたご褒美時間にぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里