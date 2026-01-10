ローソンは、2026年1月13日（火）より、中国・四国地区のローソン店舗にて、「ご当地！中国・四国うまいもん祭」を開催します。

このフェアの一環として、山口県の人気店が監修した「からあげクン いろり山賊監修 山賊味」が発売されます。

ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」からあげクン いろり山賊監修 山賊味

発売日：2026年1月13日(火)

価格：298円(税込)

販売エリア：中国・四国地区のローソン店舗(山口県下関市の一部地域除く)

観光客や地元の方でにぎわう山口県の名店「いろり山賊」が監修。

若鶏を炭火で焼いてタレを絡めて食べる人気メニュー「山賊焼」をイメージし、焦がし醤油の風味をきかせたからあげクンに仕上げられました。

ローソン「からあげクン いろり山賊監修 山賊味」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 焦がし醤油風味！ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」からあげクン いろり山賊監修 山賊味 appeared first on Dtimes.