瀬戸康史、妹・さおりからの結婚報告はLINE「結婚するっちゃんね」 “兄妹”のほほえましいやりとり、書籍発売イベントで明かす
俳優の瀬戸康史（37）が10日、都内で昨年12月にリリースした俳優活動20周年記念書籍『one -瀬戸康史 20th Anniversary Book-』（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催。合同取材で、昨年12月に俳優の宮崎秋人（35、※崎＝たつさき）との結婚を発表した妹の俳優・瀬戸さおり（36）とのやりとりを明かした。
【全身ショット】スラリスタイルでモード衣装着こなす瀬戸康史
正月は「家族とおうちでゆっくり」過ごしたという瀬戸。報道陣から「（家族に）宮崎さんが加わって変化はありましたか？」と聞かれ、「特に何も。彼女というか、あっちの夫婦は会いにも来ませんでした（笑）」といたずらっぽく笑みを浮かべた。
さおりからの結婚報告については、「『結婚するっちゃんね』みたいな感じで、LINEがきました」と明かし、「（義理の弟になる宮崎）秋人は、ある作品で僕の弟役をやっていたので、『あいつはほんとに弟になるんやね』って返しました」とほほえましい兄妹のやり取りがあったことを明かした。
瀬戸は、2005年のデビュー以降、数々のドラマ、映画、舞台と幅広いジャンルで活躍。25年に俳優デビュー20周年を迎えた。本作は、そんな瀬戸自らビジュアルテーマをプロデュース。これまで演じてきたさまざまな役柄を印刷に用いられる色【CMYKW】で表現したビジュアルをはじめ、上京当時から現在に至るまでの【景色の変化】をイメージした撮影、身体のパーツを生かし【瀬戸康史を象るモノ】を体現したカットなど、エイジレスで美麗なグラビアも大きな見どころのひとつ。さらに、俳優活動と並行して取り組んでいるアート活動から本書のために描き下ろしたイラストや、20周年を多角的に振り返るロングインタビュー、脚本家で映画監督の三谷幸喜氏との対談、新進気鋭の彫刻家・瀬戸優氏との対談も収録している。
同作のお気に入りカットとして自身の“目”のカットを選んだ瀬戸は、その理由について「僕、左目の下にほくろが3つありまして、そこがなんか僕の特徴というか、チャームポイントの1つでもあるかなと思って。あと今回、この書籍がその想像力みたいなところが1つのテーマでもあるので、手でこう顔を覆うことによって、その見えてない部分を見てくださった方に想像してもらうっていう意味を込めて選ばせてっていただきました」と解説した。
【全身ショット】スラリスタイルでモード衣装着こなす瀬戸康史
正月は「家族とおうちでゆっくり」過ごしたという瀬戸。報道陣から「（家族に）宮崎さんが加わって変化はありましたか？」と聞かれ、「特に何も。彼女というか、あっちの夫婦は会いにも来ませんでした（笑）」といたずらっぽく笑みを浮かべた。
瀬戸は、2005年のデビュー以降、数々のドラマ、映画、舞台と幅広いジャンルで活躍。25年に俳優デビュー20周年を迎えた。本作は、そんな瀬戸自らビジュアルテーマをプロデュース。これまで演じてきたさまざまな役柄を印刷に用いられる色【CMYKW】で表現したビジュアルをはじめ、上京当時から現在に至るまでの【景色の変化】をイメージした撮影、身体のパーツを生かし【瀬戸康史を象るモノ】を体現したカットなど、エイジレスで美麗なグラビアも大きな見どころのひとつ。さらに、俳優活動と並行して取り組んでいるアート活動から本書のために描き下ろしたイラストや、20周年を多角的に振り返るロングインタビュー、脚本家で映画監督の三谷幸喜氏との対談、新進気鋭の彫刻家・瀬戸優氏との対談も収録している。
同作のお気に入りカットとして自身の“目”のカットを選んだ瀬戸は、その理由について「僕、左目の下にほくろが3つありまして、そこがなんか僕の特徴というか、チャームポイントの1つでもあるかなと思って。あと今回、この書籍がその想像力みたいなところが1つのテーマでもあるので、手でこう顔を覆うことによって、その見えてない部分を見てくださった方に想像してもらうっていう意味を込めて選ばせてっていただきました」と解説した。