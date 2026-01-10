乃木坂46の梅澤美波（27）が10日までに更新された乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」に出演。25年最後の「乃木坂工事中」の収録後にレアアイスと遭遇した。

この日の動画では25年最後の「乃木坂工事中」の収録に密着。動画の最後には、遠藤さくらが番組のご褒美でゲットしたアイスを1万円分毎収録後に贈呈するコーナー「今日のさくちゃんアイス」も配信された。

25年最後の「乃木坂工事中」収録ということで、梅澤、賀喜遥香がコーナーゲストとして出演した。この日のアイスとして、リッチチョコレートアイスとピノ濃厚ティラミスが用意された。梅澤と賀喜はピノを選んで、遠藤はリッチチョコレートアイスを選んだ。

梅澤は「収録終わりに甘い物は、大変うれしゅうございます」と口にしながら、「星来い！星来い！」と願いながらピノを開封すると左上に星型のピノを発見。梅澤は驚きながら「私、星出たの初めてかも！いい1年になりそう」と喜びを爆発させた。

26年については「今年はアルバムとかライブとか楽しみなことが多いし、皆さんに会える日がもうたくさんあります。乃木坂工事中もたくさん楽しいことをしてます」とファンを期待させた。

星型のピノを遠藤に譲ろうとすると、遠藤は「ダメです！食べてほしいんです」と拒否して、梅澤が食べることになった。梅澤は「私が食べたものは、みんなに良いことが舞い降りる」と星型のピノを食べた。