乃木坂46井上和「ドキドキしちゃうタイプ」“緊張”との向き合い方を語る「あらゆる手を使って…」

1月8日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・井上和が、大事な仕事前の心掛けや緊張への向き合い方などを語った。

大学受験を控えているというリスナーから、“ライブなど大事なお仕事の前にどのようなことを心掛けて緊張と向き合っているのか教えてほしい”と聞かれた井上は、「私はね、本当にすっごく緊張しいで」と切り出した。

続けて、「寝られないし、寝られないから起きられないし」「今でも歌番組披露の前とかって心臓もう止まっちゃうぐらい」「動きすぎて止まるんじゃないかって思っちゃうくらいドキドキしちゃうタイプなんですけど。私は、とにかくそういう時はやっぱり人の温もりだなと最近思いますね」とコメント。

さらに、「ありがたいことに私はとても恵まれた環境にいて、周りにメンバーとか、いろんな家族だったりがいてくれることが多くて、ハグしてもらったりだとか、手を握ってもらったりとか、時には背中叩いてもらったりとか。本当にあらゆる手を使って人の温もりを感じて、“私は大丈夫“って思うこと」とトーク。

また、「最近、緊張っていいものでもあるんだろうなってすごく思ってきて」「自分で自分のことを頑張ってきたって思えている証拠なんじゃないかって私はすごく思うんですよ」「だから、そういう時に緊張しているってことは、それなりに私は自分に期待をしているんだとか、頑張ってきた証拠だって自分を落ち着かせながら挑んでいますね」と明かしていた。