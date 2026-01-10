2026年1月5日、お笑いタレントでミュージシャンのはなわが自身のYouTubeチャンネルを更新。はなわ家のお正月の様子を公開した。

今回投稿された「【はなわ家のお正月2026】元輝ファミリーも集合して毎年恒例のおせち＆八重山そばにママ特製チキンとばぁばの筑前煮で豪華お正月ごはん 坊くんにお年玉もあげて幸せな1年のスタート」は、食卓に家族が集まってくる場面からスタート。長男・元輝さん一家も集合し、お正月の雰囲気が漂ってくる。

さっそくおせちを開封。まずは6段重になっている豪華なおせち、続いて美しく詰められた1段のおせちを開けていった。豪勢な食卓に、さらに料理が並ぶ。チキンのオーブン焼き、筑前煮、そして年越しそばを食べなかったため、正月に用意したという八重山そばが所狭しと並べられていく。カラフルな料理を前に、全員がテーブルに着くと「今年は午年ということなんで、飛躍の年にしていこうかと思っております。最高な年にしましょう」とはなわが挨拶をしていた。

乾杯をして料理を味わっていくはなわ家。八重山そばを堪能していると、はなわは「八重山そば、石垣島なんで。具志堅（用高）さんのふるさとなんです」とばあばに話を振っていく。昨年のハロウィンパーティーで具志堅の仮装をしたためモノマネをしてほしかったようだが、ばあばは「もういいって（笑）」と笑っていた。豪華な料理に舌鼓を打つ、はなわ家。談笑のなか、議題は石垣島の気温についてとなり、ChatGPTに質問してみることに。2024年2月の石垣島の平均気温が20.9度と教えてもらい、ChatGPTと会話もしながら盛り上がっていた。

その後、木村拓哉の話、一番かっこいいと思う芸能人の話、香取慎吾の話、紅白歌合戦の話など、まさに家族団欒といったほっこりした雰囲気のなか、会話を楽しんでいく。最後は子どもたちや孫へお年玉をあげて、「2026年も家族で力を合わせて、幸せになれるように頑張りましょう」と宣言し、動画を終えていた。

そんな同動画には「みんな楽しそうだし、ママとはなわさんのやりとり、マジ大好き」「塙家がずっと幸せでありますように」「素敵family、今年も観れるの楽しみです！！」「最高」などのコメントが寄せられていた。

