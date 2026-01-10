ペットを連れて車中泊動画を投稿しているYouTubeチャンネル「わんずと車中泊」（2026年1月時点でチャンネル登録者数 14万人）が2025年1月2日にチャンネルを更新。最新のキャンピングトレーラーを紹介する動画を投稿した。該当の動画は「次に乗りたいキャンピングカーはこれ！」。

（関連：【画像あり】視聴者も驚き！家のようなキャンピングトレーラーの内装）

わんずと車中泊は、愛犬1匹、愛猫2匹をつれ、キャラバンで全国を巡り車中泊系の動画を投稿するYouTubeチャンネル。チャンネル主の彼女が訪れたのは、東京ビッグサイトで開催された『第4回東京トレーラーハウスショー』。日本最大級のトレーラーハウス展示会イベントで、さまざまなトレーラーハウスが一堂に会し、展示されている。

というのも、彼女は「長年車中泊をしていて、キャンピングトレーラーに興味を持ち始めた」と感じているようだ。キャンピングトレーラーは牽引タイプのキャンピングカーのことで、車両重量が750kg以下であれば牽引免許が不要なのも魅力である。

近年のキャンピングトレーラーは非常にクオリティが高く、トイレやバスルーム、洗面台、ベッド、ソファーなどを備えているものもあり、さながら自宅の一室のような内装だ。アメリカンなトレーラーからログハウスタイプ、屋上付きなど趣向を凝らしたトレーラーが展示されており、動画越しでも見ていて非常に楽しい。

ただ、展示されているトレーラーの多くが牽引免許が必要なほどの重量であり、金額面なども考慮した結果、キャンピングトレーラーは諦め、今後はキャラバンの内装を見直すことにしたようだ。

コメント欄では「トレーラーハウス 進化してて凄いですね」「普通にトイレが豪華で驚きしかありません」など、キャンピングトレーラーのクオリティの高さに驚く声や「タナちゃんが歩く姿見ているだけで元気になります」など愛犬・愛猫の姿に元気をもらう声が目立った。

（文＝小川遼）