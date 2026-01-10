垂直尾翼の約83％を失っても飛び続け無事生還！

飛行機というと、プロペラ機にしろジェット機にしろ、大きな主翼に垂直尾翼、そして比較的小さな水平尾翼またはカナード翼というのが基本形でしょう。いまでこそ、無尾翼機や全翼機もメジャーになりつつありますが、そういった特殊な形状をした飛行機でない一般的な飛行機の場合、万一、飛行中に垂直尾翼を失ったら、安定した操縦が困難となり、墜落に至る場合がほとんどです。

【驚がくの外観!!】これが尾翼を失ったまま飛び続けるB-52H当該機です（写真）

しかし、アメリカの核戦略の一翼を担うボーイングB-52「ストラトフォートレス」において、過去に方向舵も含めた垂直尾翼の約83％を失ったにもかかわらず飛び続け、無事生還した例がありました。

そもそもB-52は、いまから74年前の1952年4月15日に初飛行した「傑作長寿爆撃機」です。同機は当時、激化の一途をたどる東西冷戦において、大陸間飛行を行って旧ソ連など東側諸国を核爆弾で爆撃する任務、すなわち国家の存亡を託された戦略爆撃機として生まれました。

当初、B-52は高高度を飛行して敵国領空に侵入するというコンセプトで開発されましたが、迎撃戦闘機と地対空ミサイルが性能を向上させたことにより、安全だった高高度侵入方式もやがて危険になってしまいました。

そこで、当時の地対空ミサイルとその誘導レーダー、そして迎撃戦闘機にとってはまだ発見・誘導・追尾が難しかった低空での侵入が、B-52で可能なのかどうか、そしてそのような運用にシフトした場合、どのような改修を加えれば有効なのかという点を探るべく、飛行試験が開始されます。

こうした飛行試験の一環で、ボーイング社は1964年1月10日、アメリカ空軍から一時貸与されているB-52Hを用いて低空侵入の飛行試験を実施していました。クルーは、チャールズ“チャック”フィッシャー（ボーイング社のインストラクター・パイロットで機長）、リチャード・カーリー（パイロット）、レオ・コース（コパイロット）、ジェームズ・ピットマン（ナビゲーター）の4名です。

晴天乱気流の直撃で垂直尾翼が消えた！

当該機（60-023号機）には、機体各部にかかる負荷を記録する装置や、構造面への負荷などを記録する装置が約20基、各種センサー類は200以上も搭載されていました。加えて、今回の飛行試験に際しては、左右の内翼にハウンドドッグ巡航ミサイルをそれぞれ１発ずつ搭載していました。



アメリカ空軍のF-100「スーパーセイバー」戦闘機（画像：アメリカ空軍）。



60-023号機はカンザス州ウィチタを離陸すると、段階的に高度を変えながら低空侵入時の機体への負荷を記録することになっていました。ところが飛行試験の開始後しばらくすると、強い気流に遭遇。そこでいったん高度1万4300フィート（約4300m）まで上昇したところで、60-023号機は強烈な晴天乱気流の直撃を、主に側面から約9秒間にわたって受けました。

その結果、急激な機首上げが生じ、それと同時に左への強い揺れと、さらに右への揺れ戻しが起きました。加えてラダーペダルには、速いストロークのバイブレーションが生じ、操作に対して何の反応もありません。結果、60-023号機は制御困難となり、高度5000フィート（約1500m）まで降下したところで、機長のフィッシャーは乗員たちに脱出準備を指示しました。

ところがこの時点で、わずかに機体の制御が可能となったのです。幸いなことに飛行試験中だったのでボーイング本社と無線がつながっており、フィッシャーからの急報で、同社がチェイサー（随伴機）として運用していたF-100「スーパーセイバー」戦闘機1機が、目視確認と状況報告のため60-023号機とランデブーしました。

F-100の操縦桿を握るベテラン・テストパイロットのデール・フェリックスは、60-023号機の状況を目の当たりにして驚きました。なんと、垂直尾翼のほとんどが失われていたのです。

約6時間の緊迫したフライトから奇跡の生還

報告を受けたボーイング本社は、60-023号機に対して飛行姿勢を安定化させるために機内燃料の移送を指示。さらに主脚の前輪と後輪に加えて、高度を下げてからは空気抵抗を増やすために左右主翼のアウトリガー脚も降ろさせ、垂直尾翼の欠落を補うようにしました。また、片翼に4基ずつ、計8基装備されているエンジン出力の調整と、失われた方向舵以外の動翼2系などを用いて、飛行中の機体の制御を行うことも伝えます。



アメリカ空軍のB-52H戦略爆撃機（画像：アメリカ空軍）。



一方、事故を知ったアメリカ空軍は、別のB-52を離陸させて事故機の飛行状況とボーイング社からの対策をシミュレートさせることにしました。さらに、空中での指揮管制と緊急時の空中給油のため、KC-135「ストラトタンカー」１機を飛ばし、60-023号機が着陸する基地に近づくと、T-33「シューティングスター」練習機も1機が監視役として飛び立っています。

60-023号機は方向舵を失っているため方向転換が難しいことから、着陸する場所にはアーカンソー州ブライスビルのイーカー空軍基地が選ばれました。そしてエンジンの出力をコントロールして失速に近い形での緊急着陸に成功し、ドラッグシュートを使って減速を行いました。

こうして60-023号機は、約6時間にも及ぶ緊迫した飛行を終えて生還。同機によってもたらされたまさに「命懸けのデータ」は、B-52の低空侵入化改修に際しての貴重な情報となりました。

ちなみに、当該機はその後、修理されて現役復帰しています。

日本でも1985年8月12日に日本航空123便、同じボーイング社製の747SR-100旅客機が墜落し、520名もの尊い命が失われた惨事が起こりましたが、これも垂直尾翼を失って迷走飛行の末の出来事でした。犠牲となったみなさまのご冥福を心よりお祈りいたします。