“石ちゃん”こと石塚英彦さんを父に持ち、笑いの絶えない明るい家庭で育ったいしづかくるみさん。「体型も父に似たんです」と笑ういしづかさんは、現在30歳のシンガーソングライター。人前に立つ職業だからこそ、体型との向き合い方については信念を持っています。

【写真】「SNSでも話題に」メリハリボディのいしづかくるみさんが魅せた！ほか（7枚目/全11枚）

「親に似てデカいね」と言われても

── 昨年夏、いしづかさんがインスタグラムに水着姿の写真を投稿されたのが印象的でした。「#はみ肉キャパオーバー」という投稿文に笑ってしまいました。

いしづかさん：私は自分のことを発信するのがけっこう苦手で、「何か近況をアップしなきゃ、夏らしいことを届けなきゃ」と思って苦肉の策で投稿したんです。そしたらすごく多くの方に見ていただけたみたいで、フォロワーが増えてありがたい反面、別に水着をたくさん載せるアカウントでもないから期待してもらってもな…と少し申し訳ない気持ちにもなりました（笑）。

この写真を見て自分でも「デカいな」と思いますし、友達と一緒に写真を撮ったりすると毎回自分で衝撃を受けるんですけど、反面「絞れるところが絞れてればいいんじゃない？」とも思ってて。現状は全然、絞りたりないんですけど（笑）、「もっとキュッとさせたいな」っていう前向きな気持ちです。

2歳のころのいしづかさん。幼少期は食が細かったそう

日本ではスレンダーな体型が好まれるし、痩せているのが基本だととらえられがちですけど、私は昔から海外の女性を見るのが好きなんです。大きいパーツとキュッとしたパーツがある、メリハリのついた体型が好き。だから私の体型について「親に似てデカいね」って言ってくる人がいても、それはその人の基準に対してデカいんだろうなと思うだけなので、日本で何を言われてもあんまり気にしていないです。

── その価値観は小さいころからお持ちなんですか？

いしづかさん：外国人の方を見るのは小学校のころから好きでした。でも、小学生低学年のときは私、ガリガリだったんですよ。親から「本当にうちの子か？」って言われるくらい。給食を食べるのが遅くていつも苦労していて、あるとき「よく噛むから満腹になるんだ、咀嚼しなければ食べられる」とテレビを見て気づいて（笑）。飲みこむように食べ物を食べるようになり、そこから太りましたね。小学校5年くらいかな。でも当時は太る・太らないよりも、とにかく給食を平らげなければ…と必死でした。

「さすが私たちのDNA！」体の大きさに誇りを持っていた両親

── 給食で苦労した結果、食べ物を「飲む」ことを覚えたとは…。それで着実に結果も出たんですね。

いしづかさん：高校生になってからはピークで太っていました。というのも、女子高生は誰でもそうであるように、「じゃがりこ」にハマりまして（笑）。女子校だったんですけど、毎時間授業が終わるたびにみんなでお菓子を食べるんですよ。袋にたっぷりお菓子を入れて持っていって、教室でみんなで分けながらお菓子パーティーを毎日開催していましたね…。頭のどこかでは「体型、何とかしなきゃな」とは思いつつも、深刻に悩んだわけでもなく、特にダイエットはしませんでした。友達と一緒にメイクしたりして、楽しくやっていましたね。

── ご両親は、体型やダイエットについて何かおっしゃることはありましたか？

いしづかさん：父が朝から「いやー、今日もデカいなぁ！」みたいな感じで言ってくることはあったんですけど、これはいい意味で言ってるんですよ。「さすが自分たちのDNAだな！」みたいなニュアンスです。デカい子に育てたがっていたので。両親がふたりとも体が大きいのもあって、大きいことに対してポジティブなんですよ。私の体型について否定的なことを言ったことは一度もありません。むしろ「食え食え！」「もっと食えー！」と。兄が今、細いので、「石塚家の血がここで途絶えたわ」って冗談を言ってたこともあるくらいです（笑）。

いしづかくるみさん（右）と、兄でドラマーの石塚幸作さん（撮影／Jun Iimura）

── 大きいことに誇りがあるんですね。

いしづかさん：はい。私はそんなに誇りは持ってないんですけどね。両親だけは誇りを持ってます。私は高校を卒業してから自然と痩せましたし、「少し痩せようかな？」と思うタイミングは何回かありましたが、本格的にダイエットに取り組んだ記憶はないです。ずっと「別に、無理して痩せなくていいんだ」って思ってきたので。

「これでいいんだ」ハッとした20歳の転機

── 人前に出るお仕事をされるなかで、その価値観が揺らぐことはありましたか？

いしづかさん：たしかに以前は周囲の目を気にして痩せようと思ったこともあったんですが…。20歳のときに彼氏ができて、彼は外国人だったんですけど、体型のことを「これがいいんだよ」って言ってくれて。それまでは「この体型だから彼氏ができないのかな」と思っていたくらいなのに、そんなふうに言われてハッとしました。「私は誰のために痩せようとしてたんだろう」って思ったんです。自分が痩せたいと思えば痩せればいいし、今のままでよければそれでいいんだって、彼に気づかされました。今の私を見て好きになってくれる人がいるという、その事実があるから、「これでいいんだ、そうだよね」って思えるんですよね。

── その考え方をずっと持ち続けているんですね。

いしづかさん：はい。だからもちろん自分の気になる部位はちゃんと鍛えようって思ってます。でも、体が大きいことに対してどうこうは思わないです。

2015年に初めてテレビ番組に出演したとき、当時は若かったこともあって、SNSでエゴサーチをしちゃってて。「やっぱデカいな」とか「石塚の娘、（父と）そのまんまじゃん」みたいな意見をたくさん見ました。10年経った今、当時そんなことを書きこんでいた人たちに、今の私を見て、ちょっとでもプラスに感じてもらえたらいいなって思います。「キレイになったな」でもいいし、「あのときのあいつ、こんなふうに成長したんだ」でもうれしいですし。

実際、昨年6月に『踊る！さんま御殿!!』に出演したときは、その手ごたえを少し感じたんです。DMで「すごいキレイだと思いました」とか「ファンになりました」って送ってきてくれる人や、フォロワーになってくれる人がいて。その行動ひとつひとつの重みを感じています。もちろん今でも体型のことを言う人はいるけど、「どうぞ、言っとけば」って思えるようになりました。

── とてもしなやかなとらえ方で素敵です！では最後に、歌手活動もエネルギッシュないしづかさんの活力の源を教えてください。

いしづかさん：私は父に似て、とても心配性なんです。常に動いていないと気が済まないタイプ（笑）。もし将来やりたいことや買いたいものができたときに、経済面を理由に諦めたくないんです。だから、元気に動ける今はできるだけ動き回って、働いて、やりたい歌もやって、と常に活動していたいなって。後悔したくないから、これからも動き続けます！

取材・文／篠田 冴 写真提供／いしづかくるみ