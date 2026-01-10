冬の着こなしを彩る！ シルクやカシミア…上質な小物をセレクト

ペールトーンからプレイフルなものまで、冬の着こなしを彩る目に楽しい色合いの小物たちをラインナップ。カシミアをはじめ、身につけた時に心地のいい上質なアイテムたちが揃いました。

コード刺繍が存在感を放つ美しいシルクのスカーフ

ヴィンテージのバンダナ柄を落とし込んだ。リバーシブルで使える。スカーフ 90×90cm \35,200（アソース メレ/アイネックス TEL. 03-5728-1190） メガネ \3,740（リリー ブラウン/リリー ブラウン ルミネエスト新宿店 TEL. 03-6457-8555）

丸みのあるフォルムとふかふか感が愛らしい

ダウン入りのミトン。ひもを繋いで首からかけてもかわいい。バッグなどに下げられるカラビナ付き。\18,700（ミフュー info@miffew.com） カシミアタートルニット \68,200（キャッシュアンドバルバ/エグジステンス info@cashbarba.com）

カシミア子ヤギの産毛だけを使った贅沢な一品

爽やかなターコイズブルーに目を奪われる。マフラー \41,800（キャッシュアンドバルバ/エグジステンス info@cashbarba.com） レースワンピース \25,950（リリーブラウン/リリー ブラウン ルミネエスト新宿店）

リブ編みのかわいい紐は巻いても、垂らしても

上質なカシミアのニットキャップは、後ろが長くなっていて首元もあったか。フードマフラーのようにも使える。\18,700（ババコ info@babaco.jp） コート\120,000（マーガレット・ハウエル TEL. 03-5785-6445）