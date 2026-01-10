治安がいいと思う「和歌山県の自治体」ランキング！ 2位「北山村」を抑えた1位は？
旅行などでふらっと訪れたとき、街全体ののんびりした空気感や、すれ違う人たちの優しい雰囲気に「ここならいつでも安心して歩けそう」と感じたことはありませんか。SNSや友人との会話の中で、「治安がよくてクリーンな街」として名前が上がるような自治体に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、治安がいいと思う「和歌山県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：北山村／32票2位にランクインしたのは、全国で唯一の「飛び地」の自治体として知られる「北山村」です。村の面積の約97％を山林が占め、清流・北山川に囲まれたこの村は、都会の喧騒（けんそう）とは無縁。静かで美しい自然に包まれた環境が維持されており、住民同士が家族のように顔を合わせる温かなコミュニティーが形成されています。犯罪とは無縁と思えるほどの平穏な空気感と、外からの訪問者を優しく迎え入れる風土が、治安の良さへの高い信頼に繋がっています。
回答者からは「人口わずか350人で山が多く、コミュニティーの力が強く、穏やかな村で、犯罪はほとんど発生していない」（60代男性／兵庫県）、「2025年の統計でも犯罪遭遇率が極めて低く、村全体が家族のような密接なコミュニティを持っています」（60代男性／香川県）、「農業をしている人が多いのでおだやかそうです」（50代女性／和歌山県）といった声が集まりました。
1位：和歌山市／80票1位に輝いたのは、県庁所在地である「和歌山市」でした。和歌山城を中心に歴史情緒が漂う一方で、マリーナシティや友ヶ島など多彩な観光スポットを有しています。都市部ゆえに犯罪件数などは県内でも高めですが、その分、防犯インフラと住民意識が非常に高いのが特徴です。主要な市街地や住宅街は街灯の整備が進んでおり、夜間でもウオーキングや犬の散歩ができるほど明るく、警察や地域ボランティアの目が行き届いています。このような積極的な防犯活動によって「守られている安心感」を得られる点が、多くの支持を集める要因となりました。
回答者からは「豊かな自然に囲まれたのんびりした気風があり、地域の防犯ネットワークが隅々まで行き届いているから」（30代女性／北海道）、「ゆったりとしていて、穏やかで暮らしやすそうなイメージだから」（40代女性／兵庫県）、「きしゅう君の防犯メールやパトロール犬などが話題」（40代女性／長崎県）、「和歌山駅に行った事あり。落ち着いた雰囲気でした」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
