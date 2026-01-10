愛犬と一緒にお出かけするとき、いちばん困るのが「ペットの入店OK」のお店や施設を探すのが難しかったり、緊急時の情報が手に入りにくかったりすること。



【写真】愛犬の「きなこ」と小西さん

そんな「困った」をリアルな情報で解決し、月間50万人が利用するメディアへと成長させたのが情報ポータルサイト「おでかけわんこ部」だ。運営会社の株式会社tent tentを営む小西恵子さんは、自身の経験をもとにサービスを立ち上げた。1月9日には、愛犬と一緒に利用できるお店・施設・イベント・夜間に対応してくれる動物病院の検索、飼い主どうしのコミュニティ機能などを搭載したアプリがリリースされている。



小西さんの活動の原点と、新たな挑戦について話を聞いた。



「引きこもり」から救われた経験がメディア立ち上げの原点に

小西さんの会社が運営する「おでかけわんこ部」はメディア事業とコミュニティ運営をメインに、2019年から当初は小西さんの個人事業としてスタートした。



小西さんは一時期、引きこもりを経験している。リモートで仕事はしていたものの、家から出られない状態が続いた。状況を変えたのは、動物と犬が好きだった母親の勧めで迎え入れた愛犬の「きなこ」だった。



きなこと散歩に出かけたり散歩中に出会う他の飼い主と交流したりしながら、「犬を通して、もう一度社会との繋がりを与えてもらったと感じた」という。そんな日々の中、きなことカフェに行ったり、旅行に行ったりすることが楽しみになっていた。



しかし当時は、愛犬と一緒に入れる店舗や施設がどこにあるのかという情報が不足しており、ネット検索で見つけても写真が載っていないうえ情報も不十分なことが少なくないため、行ってみると「思っていたのと違う」とガッカリすることもあった。



そんな中、小西さんが注目したのがInstagramだった。全国から「ここ行ってきたよ」と実際の写真と感想を発信しているリアルな情報が集まっている。



「そんなネット情報を集約して、情報として整理した形で発信したら、私と同じような困りごとを抱えている飼い主さんたちに楽しみを与えられるんじゃないかという思いから『おでかけわんこ部』を立ち上げたんです」



その根底には、小西さん自身が愛犬と過ごす日々に救われた思いがあり、ペットの存在が救いになる人たちを幸せにしたいとの強い思いがあるという。



飼い主の「リアルな声」を集約した安心・便利な新アプリ

「おでかけわんこ部」は、飼い主から届く生の情報が日々蓄積されているのが最大の特徴だ。リアルな情報がコンテンツの信頼性に繋がり、現在では月間50万人のユーザーが閲覧し、部員登録者数は2万人近くに上る一大コミュニティを形成するまでに成長した。



コンテンツのカテゴリーも、当初はカフェと宿が中心だったが、飼い主の需要に応じてキャンプ場、ドッグラン、道の駅などへ広がっている。



そんなコミュニティの強みを生かし、自治体や事業者と連携した「ペットツーリズム」や「ペット防災」といった地域課題の解決にも貢献しているという。例えば、2023年から神戸市と連携し、西日本の中でもペットと一緒に行ける場所が増えるといった結果が出ているそうだ。



とりわけコミュニティの情報力は大きな強みになっており、これまで蓄積した情報とノウハウを集約して「飼い主の困りごと」をひとつのアプリで解決できるようになっている。



「これまでもウェブサイトでは、5000件以上のスポット情報を、宿泊施設、キャンプ場、カフェといったカテゴリーごとに検索できるシステムを提供してきましたが、場所を地図で見たいというユーザーからの要望が大きかったので、地図で見られる機能も搭載します」



さらに、愛犬の同伴は店内OKかテラスのみOKか、大型犬もOKかといった細かな条件検索も可能とのこと。加えて、同類のアプリとの最大の差別化ポイントが、夜間に対応してくれる動物病院を表示すること。小西さんの愛犬「きなこ」が夜中に体調を崩したことがあり、自身の経験からその必要を痛感したのだ。



このアプリは1月9日に無料ダウンロードでリリースされ、スタート時は全国で30件程度の夜間病院を表示する。その後、コミュニティの協力を得ながら順次増やしていくという。ちなみに、新アプリの名称も「おでかけわんこ部」だ。



小西さんは、ペットを飼っているすべての人に対し「愛犬との暮らしがより豊かになったり、楽しくなったり、もしくは安心して暮らせるような存在になりたい」と語る。



新アプリ「おでかけわんこ部」のリリースは、全国の飼い主にとって、愛犬との新たな「楽しみ」と「安心」となるだろう。



（まいどなニュース特約・平藤 清刀）