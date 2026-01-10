鹿島アントラーズ所属の植田直通選手は1月8日、自身のInstagramを更新。息子とのディズニーシーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：植田直通選手公式Instagramより）

写真拡大

鹿島アントラーズ所属の植田直通選手は1月8日、自身のInstagramを更新。息子とのプライベートショットを披露しました。

【写真】植田直通＆息子のディズニーシーショット

「親子コーデいいな」

植田さんは「シーズンオフでリフレッシュできたので、今シーズンも頑張ります！！」とつづり、6枚の写真を投稿。東京ディズニーシーを家族で楽しむ様子を披露しています。1枚目は手をつないで歩く後ろ姿の親子ショットで、赤いニットと白いパンツで合わせたおそろいのコーディネートです。

2枚目は白いアウターのカラーも合わせており、オールホワイトのかわいい親子リンクスタイルとなっています。ほかには、植田さんとミッキーマウスのツーショットも。シーズンオフを満喫した様子が伝わってきます。

ファンからは、「アントラーズカラー！！赤似合いすぎです」「親子コーデいいな」「やっぱり赤が似合いますね」「素敵な親子コーデ」「パワーの源は家族だねっ！」「今シーズンもファイトです」「おそろコーデ可愛い」「最高すぎます」と、絶賛の声が集まりました。

Jリーグアウォーズでの受賞シーン

2025年12月29日には「Jリーグアウォーズ、優勝チームとしてチーム皆んなで参加することができて嬉しかったです」と、Jリーグアウォーズでの受賞式で大きなハローキティのぬいぐるみを受け取るシーンを公開していた植田さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)