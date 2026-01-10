「最高すぎます」鹿島アントラーズ選手、息子とのディズニーショット公開「おそろコーデ可愛い」
鹿島アントラーズ所属の植田直通選手は1月8日、自身のInstagramを更新。息子とのプライベートショットを披露しました。
【写真】植田直通＆息子のディズニーシーショット
2枚目は白いアウターのカラーも合わせており、オールホワイトのかわいい親子リンクスタイルとなっています。ほかには、植田さんとミッキーマウスのツーショットも。シーズンオフを満喫した様子が伝わってきます。
ファンからは、「アントラーズカラー！！赤似合いすぎです」「親子コーデいいな」「やっぱり赤が似合いますね」「素敵な親子コーデ」「パワーの源は家族だねっ！」「今シーズンもファイトです」「おそろコーデ可愛い」「最高すぎます」と、絶賛の声が集まりました。
【写真】植田直通＆息子のディズニーシーショット
「親子コーデいいな」植田さんは「シーズンオフでリフレッシュできたので、今シーズンも頑張ります！！」とつづり、6枚の写真を投稿。東京ディズニーシーを家族で楽しむ様子を披露しています。1枚目は手をつないで歩く後ろ姿の親子ショットで、赤いニットと白いパンツで合わせたおそろいのコーディネートです。
ファンからは、「アントラーズカラー！！赤似合いすぎです」「親子コーデいいな」「やっぱり赤が似合いますね」「素敵な親子コーデ」「パワーの源は家族だねっ！」「今シーズンもファイトです」「おそろコーデ可愛い」「最高すぎます」と、絶賛の声が集まりました。