【2026年1月】個人向け国債・固定3年を金利1.3％で100万円購入すると、半年後にもらえる利息はいくら？
2026年1月8日から募集開始した個人向け国債・固定3年（第188回債）の金利は「1.3％」です。今回は、個人向け国債・固定3年を100万円購入した場合、半年後に受け取る利息はいくらになるのか解説します。
【半年後にもらえる利息】
・100万円×1.3％×1/2（半年間であるため）＝6500円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分の「1320円」が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
そのため、個人向け国債・固定3年を金利1.3％で100万円購入すると、半年後にもらえる税引き後の利息は「6500円−1320円＝5180円」となります。
参照：固定3年「第188回債」 財務省
▼3年後に使う予定のお金の保管場所
例えば、車の買い替えや子どもの進学資金、住宅の補修費など「3年以内には使わないが、長くは寝かせたくない」という資金の一時保管先として適しています。定期預金よりも高い安全性（国が元本・利息を保証）と、最低金利保証（0.05％）があるのが安心ポイントです。
▼短期運用派にとっての「入り口として」使いやすい
投資初心者や、「いきなり5年や10年はちょっと長い」と感じる方には、3年という期間が心理的なハードルを下げてくれます。満期が比較的早く来るので、「とりあえず試す」にはちょうどよい選択肢です。
▼複数の期間に分けて保有する場合の1つの選択肢
「変動10年」「固定5年」とあわせて、少額に分けて購入しておけば、資金の取り崩しタイミングを分散することができます。柔軟に資産管理ができるので、中途換金する心配がありません。
この機会に、始めてみようと思った方は、財務省HPの取扱金融機関一覧でチェックしてみましょう。2026年1月時点での取り扱いは、全国に881カ所あります。
なお、特例として購入から1年未満の場合でも、以下の場合であれば中途換金が認められます。
・口座名義人が亡くなった場合
相続人の方による中途換金が可能。申請の際には、相続人たる地位を証明する書類などが必要です。
・災害救助法が適用される大規模災害で被害を受けた場合
災害救助法が適用された市区町村に居住されている口座名義人による中途換金が可能。申請の際には、罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要です。
いずれの場合も詳しい手続きについては、口座を開設されている取扱機関へお尋ねください。
参照：個人向け国債の中途換金についてのよくある質問 財務省
そうした目的資金を、安全かつ着実に準備する手段として、個人向け国債の「固定3年」は堅実な選択肢といえるでしょう。年の初めのこの機会に、将来を見据えた資産づくりを、無理のない範囲から始めてみてはいかがでしょうか。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
まとめ新年を迎えた今は、「これからの自分」に目を向けるのに絶好のタイミングです。旅行や趣味、住まいの整備など、3年後にかなえたいライフプランを思い描けば、お金の使い方にも自然と優先順位がついてきます。
そうした目的資金を、安全かつ着実に準備する手段として、個人向け国債の「固定3年」は堅実な選択肢といえるでしょう。年の初めのこの機会に、将来を見据えた資産づくりを、無理のない範囲から始めてみてはいかがでしょうか。
