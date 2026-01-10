アウトドア・フィールドに映える「Adventure LINE」が登場

アルパインが2026年1月9日〜11日に幕張メッセ（千葉市）で開催中の世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」に、「ALPINE STYLE」ブースを出展しています。オリジナルカスタマイズカー「Cal’s Motor」を中心に、カーナビ、オーディオ、デジタルミラーなどの新製品を展示しています。

「ALPINE STYLE」ブースには「Cal’s Motor（キャルズ モーター）」シリーズのカスタムカーがずらりと並びます。Cal’s Motorは「カリフォルニアの青い海と青い空、サーフカルチャーにマッチするデザイン」をテーマに、ビビッドなカラーにメッキパーツを組み合わせたスタイルを特徴として展開してきた、アルパインのオリジナルカスタマイズカーです。

【画像】もはや車種不明！？ 新車両も登場した東京オートサロン2026「ALPINE STYLE」ブースの様子を見る（49枚）

今回東京オートサロンでデビューしたのは、Cal’s Motorの新シリーズとなる「Adventure LINE（アドベンチャー ライン）」です。ブース担当者によれば「これまでのCal’s Motorが“海”だとすればAdventure LINEは“山”。ユーザーからの“もっとフィールドに溶け込むカラーリングが欲しい”という声に応えるべく誕生しました」とのこと。

アースカラーを基調としたマット調のボディカラーは、ラッピングによるものです。通常のラッピングフィルムよりも施工に技術が必要とされる「カラープロテクションフィルム」を使用することで、滑らかで上質な質感と、フィールド走行時に木の枝や飛び石などによる傷からボディを保護するという機能を兼ね備えています。

ブースにはAdventure LINEの展示車として「ジムニーノマド」をベースとしたカーキグリーンの「Beas+L（ベアスプラスエル）」と、「NV200」をベースとしたグレイッシュブラウンの「Sonova（ソノバ）」が展示されていました。タイヤ、ホイールもそれぞれのエクステリアにマッチするアイテムが組み合わされ、アウトドアに映えるようトータルコーディネートされています。

夜の街に似合う、20台限定の「Sonova Midnight Edition」

オートサロンで初披露された「Sonova Midnight Edition（ソノバ ミッドナイトエディション）」は、Cal’s Motorのオリジナルカスタマイズカー「Sonova」をベースに、従来の特徴であるクロームメッキパーツをマットブラックに変更したモデル。夜の街並みや深夜のドライブシーンに似合う、重厚かつ精悍（せいかん）なイメージに仕立てた20台限定の特別仕様車です。

20台限定の「Sonova Midnight Edition」は、メッキパーツをマットブラックに変更し、アーバンな雰囲気を感じる仕上がりだ

「青い空、青い海」をイメージした従来のCal’s Motorとは一線を画し、外装のみならず内装まで徹底的に“黒”でコーディネートした都会的なスタイリングが印象的で、今回のブース展示でもひときわ異彩を放っていました。

いっぽうコンセプトカーとしてお披露目されたのは、Cal’s Motor初のワゴンモデルとなる「Marina（マリナ） Concept」。トヨタ・プロボックスをベースに丸目４灯、逆スラントのグリルを採用し、鈍い輝きを放つマットシルバーのカラーをまとった、ネオレトロ・テイストのモデルです。

室内も前席をベンチシートふうにアレンジし、随所にウッド調の加飾を施すなど、70〜80年代車のテイストをイメージした仕上げとなっています。「来場者の反響を見ながらで市販化を検討していきます」とのことなので、続報に期待したいところです。

ブースでは「ALPINE EXPERIENCE 2026」と題し、オーディオ、ナビ、デジタルミラーなどの新製品に触れることができるほか、天井に取り付けたスピーカーから音が降り注ぐ「Metio Sound（メティオサウンド）」の試聴が可能。アルパイン製品を実際に体感することができます。またアルパイン製品を会場限定の特別価格で購入できるキャンペーンもあります。

「東京オートサロン2026」は、2026年1月11日まで幕張メッセ（千葉市）で開催中。「ALPINE STYLE」ブースは、中ホール5です。