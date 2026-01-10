ExWHYZが、3作目となるシングル『GIVE YOU MY WORD』を4月1日にリリースする。

同日4月1日に東京 リキッドルームにて開催される『ExWHYZ LIVE ‘GIVE YOU MY WORD’』と同タイトルとなるシングル楽曲は、グループ史上でもトップクラスの美しさの際立つ現代的なダンスミュージックに仕上がっているという。

初回生産限定盤には、昨年8月にグループの3周年を記念しLINE CUBE SHIBUYAにて開催された『ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’』のライブ映像がフル収録。あわせてドキュメント映像や副音声も収められる。

また、赤いモードなスタイリングを纏った2026年第1弾となるニュービジュアルも公開された。

・maho コメント

昨年、いただいたときから大好きな曲です。この曲のことをわたしはとても好きだ、という事実が、めまぐるしい時の中でも、ちゃんと自分に帰ってこれるひとつの拠り所でした。この曲を好きなわたしを忘れずにいたいです。みんなにも早くお届けしたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）