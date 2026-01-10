Image: ASICS

欲しかったヨォ…。

ISSEY MIYAKEとASICSが、新たなフットウェアプロジェクト「ISSEY MIYAKE FOOT」を始動しました。2026年春夏に向けた研究開発プロジェクトですが、第一弾プロダクトはすでにお披露目されています。

発想は「履くテーピング」

Image: screenshot via ISSEY MIYAKE

最初の一足となるのがHYPER TAPING。

アシックスの象徴である「アシックスストライプ」を、装飾ではなく構造そのものとして再解釈し、身体を支える“テーピング”の概念を靴に落とし込んだモデルです。

レスリング用ソール、新設計の足型（ラスト）、日常使いを前提に再構築したインソールなど、スポーツ工学の知見が随所に投入されています。

一方で、フォルムや配色はイッセイ ミヤケらしく、実験的でありながら静かな存在感。

発売即完売

Image: ASICS

HYPER TAPINGは1月5日に発売され、販売開始と同時に完売。お値段は3万3000円とラグジュアリーですが、大人気です。

私も、仕事用にグレーとブラックを狙っていましたが、オンラインサイトをのぞいたときには全サイズが「入荷通知」状態。グリーンはサイズによっては在庫があるみたい。※2026年1月9日24時現在、グレーとブラックも一部のサイズで在庫があるようです

「足元から身体と日常を再定義する」というコンセプトと、ビジネスシーンでも使えそうなシックなデザイン。売れるのも当然ですよね…。

Source: ISSEY MIYAKE