◆全国高校サッカー選手権 神村学園―尚志（10日、東京・MUFGスタジアム）

準決勝で、昨夏の全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）が尚志（福島）が、ともに初の決勝進出を懸けて対戦する。神村学園は史上6校目で8度目となる今大会と全国総体の「2冠」を目指す。

神村学園は攻守で圧倒的な力を示して勝ち進んできた。今大会ここまでの3試合で14ゴールをマーク。倉中悠駕は6点で得点王ランキングトップで、日高元が5点で追うなど充実一途のアタッカー陣だ。守備も強固でわずかに1失点。J1アビスパ福岡への加入が内定している、司令塔の福島和毅も好調を維持している。

尚志にとっては昨夏の全国総体の雪辱戦ともなる。くしくも同じ準決勝で対戦しており1―2で敗れた。第97回大会以来となる過去最高タイの4強から、新たな歴史をつくるべくピッチに立つ。

準決勝の第2試合は18大会ぶり2度目の頂点を狙う前回準優勝の流通経大柏（千葉）と、こちらも初のファイナル進出を目指す鹿島学園（茨城）と顔を合わせる。

両チームのここまでの勝ち上がりは次の通り。

▼神村学園

2回戦 6○0 東海学園（愛知）

3回戦 4○0 水口（滋賀）

準々決勝 4○1 日大藤沢（神奈川）

▼尚志

1回戦 6○0 高松商（香川）

2回戦 2○1 山梨学院（山梨）

3回戦 1○0 神戸弘陵学園（兵庫）

準々決勝 1○0 帝京長岡（新潟）

◆両チームのスタメン

▼神村学園

GK 17 寺田健太郎

DF 3 今村太樹

DF 5 中野陽斗

DF 7 細山田怜真

DF 8 荒木仁翔

MF 6 堀ノ口瑛太

MF 14 福島和毅

MF 15 岡本桂乙

FW 9 倉中悠駕

FW 11 徳村楓大

FW 13 日高元

▼尚志

GK 16 門井宏樹

DF 2 木村心貴

DF 3 西村圭人

DF 4 松澤琉真

DF 5 榎本司

DF 17 星宗介

MF 6 小曽納奏

MF 8 阿部大翔

FW 7 臼井蒼悟

FW 9 根本翔大

FW 11 岡大輝