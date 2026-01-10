神村学園・倉中悠駕

　◆全国高校サッカー選手権　神村学園―尚志（10日、東京・MUFGスタジアム）

　準決勝で、昨夏の全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）が尚志（福島）が、ともに初の決勝進出を懸けて対戦する。神村学園は史上6校目で8度目となる今大会と全国総体の「2冠」を目指す。

　神村学園は攻守で圧倒的な力を示して勝ち進んできた。今大会ここまでの3試合で14ゴールをマーク。倉中悠駕は6点で得点王ランキングトップで、日高元が5点で追うなど充実一途のアタッカー陣だ。守備も強固でわずかに1失点。J1アビスパ福岡への加入が内定している、司令塔の福島和毅も好調を維持している。

　尚志にとっては昨夏の全国総体の雪辱戦ともなる。くしくも同じ準決勝で対戦しており1―2で敗れた。第97回大会以来となる過去最高タイの4強から、新たな歴史をつくるべくピッチに立つ。

　準決勝の第2試合は18大会ぶり2度目の頂点を狙う前回準優勝の流通経大柏（千葉）と、こちらも初のファイナル進出を目指す鹿島学園（茨城）と顔を合わせる。

　両チームのここまでの勝ち上がりは次の通り。

▼神村学園
　2回戦　6○0　東海学園（愛知）
　3回戦　4○0　水口（滋賀）
準々決勝　4○1　日大藤沢（神奈川）

▼尚志
　1回戦　6○0　高松商（香川）
　2回戦　2○1　山梨学院（山梨）
　3回戦　1○0　神戸弘陵学園（兵庫）
準々決勝　1○0　帝京長岡（新潟）

◆両チームのスタメン
▼神村学園
GK　17　寺田健太郎
DF　3　　今村太樹
DF　5　　中野陽斗
DF　7　　細山田怜真
DF　8　　荒木仁翔
MF　6　　堀ノ口瑛太
MF　14　福島和毅
MF　15　岡本桂乙
FW　9　　倉中悠駕
FW　11　徳村楓大
FW　13　日高元

▼尚志
GK　16　門井宏樹
DF　2　　木村心貴
DF　3　　西村圭人
DF　4　　松澤琉真
DF　5　　榎本司
DF　17　星宗介
MF　6　　小曽納奏
MF　8　　阿部大翔
FW　7　　臼井蒼悟
FW　9　　根本翔大
FW　11　岡大輝