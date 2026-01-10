超特急カイ、メンバーに見せたくない姿告白 きっぱり分かれた9人の練習マインド
【モデルプレス＝2026/01/10】超特急が9日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。メンバーの前でのパフォーマンスや演技の練習について語った。
音楽活動に加えて、各メンバーがドラマや映画、バラエティ番組に出演するなど幅広い分野で活躍している超特急。この日は、メンバーの前で演技やパフォーマンスの練習ができるかと質問するリスナーからのメッセージが届いた。カイ（小笠原海）は「パフォーマンスの練習は全然できますよ、ダンスはね」ときっぱりと口にしつつも「演技の練習は俺見せたくないなぁ。練習そんなしないけれど…」と告白した。
一方で、リョウガ（船津稜雅）は「ダンスも同時にやってるだけで、例えば分かれてとかになると恥ずかしくない？」と1人でダンスをする姿を見せることが気恥ずかしいと明かした。
マサヒロ（森次政裕）は「ダンサーあるあるなんですけど」と前置きした上で、超特急も所属する若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）によるライブ「EBiDAN THE LIVE」などのリハーサルでは、各グループがパフォーマンスをする中「ダンサーって、どんだけそのリハーサルでかませるかっていうマインド…あんまりダンスに対しての『恥ずかしい』はない」と熱弁すると、リョウガは「俺はもうできるだけやりたくない」とメンバーの笑いを誘った。
また、メンバーそれぞれが自身の出演作を観るかどうかについて語る場面も。カイは「自分のがあまり観られない」と自身が出演したバラエティ番組などを観ないと言い、「後からめっちゃ反省しちゃうから…バラエティも芝居も全部」と理由を説明した。一方で観ると答えたマサヒロとタクヤ（草川拓弥）。マサヒロは「『面白かったな』ってとこもちゃんと把握するし、逆に『ここ、もっとこうすれば面白かったな』みたいなのも」と色々な視点から考えながら観ると話していた。（modelpress編集部）
