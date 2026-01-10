俳優の比嘉愛未（39）がドラマで共演した俳優と海辺ではしゃぐ、プライベートショットを披露した。

これまでにもInstagramで、地元・沖縄の海を裸足で満喫する開放的な姿や、夏休みに北海道旅行を楽しんだことなど、プライベートの様子を発信している比嘉。

2026年1月9日はストーリーズを更新し、「意外にも一緒に旅するのはお初だった。この方」と、歌手や俳優として活動する西野恵未（38）とのプライベートショットを披露した。

2022年にNHKで放送されたドラマ『作りたい女と食べたい女』で共演した比嘉と西野。比嘉は一緒に焼肉を食べたことや忘年会に参加したことなど、西野とのプライベートの様子をInstagramで紹介している。今回は地元・沖縄を2人で満喫する様子を次々と投稿。

「海眺めながらタコス食べて、高いところ大好きな人と、高所恐怖症な人、ビーチはしごして、心あたたまる良き時間でした〜 ありがとよ〜相棒」と、思い出を振り返った。（『ABEMA NEWS』より）