全国の中学生から大学生の保護者1800人を対象に行われた調査で、子どもが40歳時点での期待する年収を尋ねたところ、男子の平均は772万円程、女子は634万円程となり、男女間で140万円近い格差があることが明らかになった。1000万円以上の高年収を期待する割合も男子の方が高い一方、女子は400万円から599万円の層に期待が集中しており、令和の今もなお保護者の意識に子どもの性別によるギャップが存在する実態が浮き彫りとなっている。

【映像】男女別 ”子どもに稼いで欲しい年収額一覧

「地元にいて」令和の今も残る性別による期待の差

“性別ガチャ”とも言われているこの問題だが、専門家は今の性別ガチャはより複雑で誰も当たりクジがないと指摘している。この問題について、ニュース番組『わたしとニュース』では、慶應義塾大学の中室牧子教授を招いて深掘りした。

ベネッセコーポレーション・NPO法人＃YourChoiceProjectが行った今回の共同調査結果に対し、番組が取材した街の人からは「男女差がないはずなのに、ちょっとおかしい結果かなとは思う」（50代会社員・女性）「上の年代とかも色々ある中でのその数値だと思うので、そうだろうなっていう感じはする」（10代・大学生）といった声が上がった。

共同調査を行ったNPO法人#Your Choice Projectの古賀昌子代表は、子どもに対する保護者などのさまざまな声を聞いていると話す。

「婚期が遅れてしまうから浪人はしないでほしいというようなことを言われたとか、弟は割とどこを目指してもいいよっていう風に言われているけれど、自分は地元にいてほしいと言われたから地元にいるという子がいたりだとか、直接保護者の方じゃなくて親戚の方だったりもするが、『女子に学歴は必要がないから、無理して県外の大学とか行かなくていい』というようなことを言われたりだとか」と現状を明かした。

こうした性別による期待の差は、首都圏に住む人々からは「昔の話」と思われがちだが、依然として根強く残っているという。

「女の子に投資するメリットは男の子よりも低い」構造的な問題とは？

なぜ、保護者の年収への期待に男子と女子で大きな違いが生じているのか。男女格差の問題に詳しいオランダのフローニンゲン大学・田中世紀助教授は、「出産・子育てで女性はキャリアを中断する可能性が高いと。親の立場から見ると、せっかく頑張って勉強して難関大学に行っていい仕事を務めても、結局辞めてしまうのだから、そこまで頑張らなくていいのではという考えになってもおかしくない。（男女の子どもがいた場合）女の子に投資するメリットは男の子よりも低い…そういう話は可能性の1つとしてはあると思う」と構造的な背景を指摘する。

番組に出演した慶應義塾大学の中室牧子教授は、約140万円の格差について「現実の賃金格差もこれぐらいなんだと思う」と分析する。

その背景を「賃金構造基本統計調査など、国の統計を見ても、概ね男性の収入の75％から80％ぐらいしか、女性は稼ぐことができていないことになっていて」と指摘。「なので、10代の方がコメントしていたように、“そう期待している”というより、現実がこうなっているわけなので、その現実に合わせて『これぐらい稼げるのではないか』という風に親は考えている。それを反映しているに過ぎないのではないか」。

さらに中室氏は、この意識が教育格差に繋がることを危惧し、「将来これぐらいしか稼げないだろうという期待をもとに、今かける教育費をそれに合わせてしまうということなのではないか。教育は将来に対する投資なので、将来これぐらいしか稼げないでしょとなったら、じゃあ男子よりも女子の方が教育費は少なくていいんじゃないという判断になってしまうのが一番問題だと思う」と指摘した。

では今後、どうすればこの差は縮まっていくのか。中室氏は「様々な情報を提供することで、将来の子どもの学歴や収入に対する期待を上げた研究は結構ある。例えばロールモデルのような人を紹介する。『このような女性がいて、このような職業に就き、こんなに稼いでる人がいます』といったことを見ると、子どもたちが影響を受け、親も影響を受ける」と例を示した。

更に中室氏は、将来への展望について「時代はどんどん変わっていく。今の40歳はこれぐらい格差があるかもしれないけど、将来、今の子どもたちが40歳になる頃には、社会は大きく変わっていて、これほどの格差は無くなっている可能性もある。そうした将来の姿を統計的な数字で見せてあげると、実は考え方が変わるというような研究もある。きちんとした情報を得られていないから、こうした格差が出てしまう可能性も、あるのではないかと思う」

（『わたしとニュース』より）