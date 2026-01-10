ロックバンド「リンドバーグ」の渡瀬マキさんが自身のインスタグラムで、今年初めてのデイキャンプに行ったことを報告しています。



【写真を見る】【 リンドバーグ 】渡瀬マキさん「初デイキャン」は富士山の麓で着ぶくれ大ジャンプ ビール掲げてご満悦





渡瀬さんは「2026年初デイキャン」とテキストして、真っ青な空の向こうにそびえる富士山をバックに、両腕を上げてジャンプする写真を投稿しました。









渡瀬さんは両頬を覆うニットキャップに、分厚いダウンジャケットを着込んで、腰にもダウンのブランケットを巻くという完全防寒でジャンプ。「ひどい格好 笑（顔顔〜w〕」と自嘲しつつ「あまりの風の冷たさに」「人の目など気にしてる場合じゃなくて」「持ってるもの全てを着込んで巻きつけて」と、その内情を明かしています。













しかし渡瀬さんは、缶ビールを富士山に向かって掲げたり、ストーブで温めているおでんの接写を投稿したり「今年初のデイキャン楽しみました」とご満悦の模様。「このあと暴風警報がでて泣く泣く退散」とのことでしたが「富士山はとても優雅で美しかった」と、富士山の写真を複数投稿しています。

【担当：芸能情報ステーション】