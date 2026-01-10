¡Ö¤Ä¤è¤Ã¡×À¤³¦Âç²ñ¤¸¤ãÀäÂÐ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡© ¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥ì¡¼¤ËÈþ¿Í¥Ý¡¼¥«¡¼½÷²¦¤¬¡ÈÁÇ¤ÎÈ¿±þ¡É¤ò¸«¤»¤¿½Ö´Ö
¡¡ÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È½÷²¦¡É¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£²¬ËÜ»íºÚ¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥ì¡¼¤È¤½¤Î¸å¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ë¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤Ä¤è¤Ã¡×Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥í¡ÈÁÇ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É
¡¡³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤ÎÂè4²ó¤¬1·î3Æü¤ËÊüÁ÷¡£
¡¡Í½Áª¥Æ¡¼¥Ö¥ëB¤âºÇ½ªÈ×¡¢²¬ËÜ¤Ï2Ëü1700ÅÀ»ý¤Á¤Î6°Ì¡Ê¾å°Ì4°Ì¤Þ¤Ç¤¬ÄÌ²á¡Ë¤Ç¾¡Éé¤ò·ü¤±¤¿¤¤¾ìÌÌ¡£¥À¥¤¥ä¤Î¡Ö10¡×¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¡Ö9¡×¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËßÀ²ÈÎ´°ì¤â¥À¥¤¥ä¤È¥Ï¡¼¥È¤Î¡ÖA8¡×¤Ç»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¸½¾õ2°Ì¤Î¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥É¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¡ÖJJ¡×¡£¼Â¶·¤ÎÅÄ¸ý¾°Ê¿¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ËÍè¤¿¿·»³¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë¥³¡¼¥ë¤»¤º¡¢Çº¤à¿·»³¡£¤¿¤Ã¤×¤ê1Ê¬¶á¤¯ÌÂ¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Öµ¤¹ç¤¤¸«¤»¤è¤¦¤«¤Ê¡ª¡×¤ÈÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¥³¡¼¥ë¡£ÌÂ¤Ã¤¿³ä¤Ë¶¯¤¹¤®¤ë¥Ï¥ó¥É¤Ë¡¢²¬ËÜ¤Ï¡Ö¤Ä¤è¤Ã¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¡ÈÁÇ¤ÎÈ¿±þ¡É¤ò¸«¤»¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÊÌ¼¼¤Î´ÑÀï¼Ô¤â¼ê¤òÃ¡¤¤¤ÆÂç¾Ð¤¤¤·¡Ö¤³¤ì¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÂç²ñ¤À¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤À¤Ê¤¢¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¹¥í¡¼¥×¥ì¡¼¡×¤È¿·»³¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥ì¡¼¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¿·»³¤¬¾¡¤Á¡¢4Ëü1900ÅÀ¤Î¥Ý¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¡£²¬ËÜ¡¢ßÀ²È¤Î2¿Í¤ÏÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢²¬ËÜ¤Ï¡ÖÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤µ¤ó¡Êµã¡Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
