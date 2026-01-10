“急な美人化”話題の大沢あかね、妖艶ドレス姿に「これ、マジであかねさん？」「色気すごい」「薬屋のひとりごとに上級妃で出てきそう」と反響続々
タレントの大沢あかね（40）が9日、自身のインスタグラムを更新。「台湾で変身してきました」と色気あふれるドレス姿を披露した。
【写真】「マジであかねさん？」「色気すごい」オーラかもす大沢あかね
一昨年頃から、インスタに投稿する写真が「美人化！」「激変！」とネット上で注目を集めている大沢。2月には自身の美容メソッドをまとめた著書も発売予定で、アラフォーでの“急な美人化”が話題となっている。
この日の投稿では、4枚の写真をアップ。紫色のレース生地が印象的なドレスに身を包んだ大沢の撮影ショットは、華やかさの中に妖艶さも感じさせる雰囲気をただよわせている。
大沢は「AIではありません。自分で言うのもなんですが...結構、イケてるとおもいます。ありがとうございます」と自信に満ちたコメントを添えた。
この姿にファンからは「素敵」「イケてます 最高」「綺麗すぎてドキドキ」「美しすぎる！」「色気すごい」「これ、マジであかねさん？何か別人みたい」「薬屋のひとりごとに上級妃で出てきそう」など、さまざまな反響が寄せられている。
