¥¦¥£¥¶ー¥º°ÜÀÒ¤Î¥ä¥ó¥°¡¢¥Ûー¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ØÂ£¤ë¸ÀÍÕ¡Ä¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¤ëÄË¤ß¡×
¡¡¥È¥ìー¥É¤Ë¤è¤ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤«¤é¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥È¥ì¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¤¬¡¢¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡1·î8Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö7Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥ºÀï¤ÎºÇÃæ¤Ë°ÜÀÒ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥ä¥ó¥°¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥Áー¥à¥áー¥È¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¥³ー¥È¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£Íâ9Æü¤Ë¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢10Æü¤Ë¤Ï¥¦¥£¥¶ー¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ú¥ê¥«¥ó¥ºÀï¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À»½ñ¤Î°ìÀá¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥ä¥ó¥°¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÊ¸¾Ï¤ò¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹â¤ß¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤äºÃÀÞ¡¢¤½¤·¤ÆÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤½ÐÍè»ö¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´°Á´¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ä¥ó¥°¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿2018-19¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¡¢¥Ûー¥¯¥¹¤Ï3ÅÙ¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢2020-21¥·ー¥º¥ó¤Ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÄ¾¶á2¥·ー¥º¥ó¤Ï¥×¥ìー¥ª¥Õ¤òÆ¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ä¥ó¥°¤Ë¤ÏÅÙ¡¹¥È¥ìー¥É¤Î±½¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥ä¥ó¥°¤Ï¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤Î³¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊª¸ì¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ì¾Ï¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¤ëÄË¤ß¤¬¡¢ÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¾å²ó¤ë½Ö´Ö¤¬Íè¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÑ²½¤Ï¶²¤ì¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ë¼¡¤Î¾Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ´é¤ò¾å¤²¡¢Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£³Î¤«¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ÈÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢ËÍ¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«³Î¤«¤á¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤à¡×
¡¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖE¡×¤¬¡Ö3¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¡ÖTRA3 YOUNG¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ûー¥¯¥¹¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö11¡×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ä¥ó¥°¤À¤¬¡¢¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö3¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥°¤Ï¸½ºß¡¢ÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤ÎÂÇËÐ¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²óÉü¸å¡¢¥¦¥£¥¶ー¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ë¿È¤òÅ»¤Ã¤¿¥ä¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤Ê³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£