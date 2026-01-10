アン・ボヒョンの主演ドラマ『スプリング・フィーバー』が1月5日よりPrime Videoにて独占配信がスタートした。日本でもリメイクされた韓国ドラマ『私の夫と結婚して』のパク・ウォングク監督による最新作で、腕に竜の入れ墨を入れた外見はいかついが心には純愛を秘めるソン・ジェギュ（アン・ボヒョン）と、心に傷を負ったまま田舎町のシンス高校に赴任してきた高校教師ユン・ボム（イ・ジュビン）が織り成すロマンスコメディだ。

参考：“『梨泰院クラス』の御曹司”アン・ボヒョンが北海道を満喫 小樽に溶け込むお洒落ショット

韓国の海沿いにある小さな町シンスにやってきたボムは、ソウルで6年も教師をしていたのになぜ田舎町を選んで来たのか、周囲の人たちの噂の的となっていた。ある時、ジェギュが親代わりとなって育てている甥で、トップの成績を誇るハンギョル（チョ・ジュニョン）が通うシンス高校の職員室へと突入するジェギュ。吹雪の中、半袖姿で現れ鳥肌ひとつ立たないジェギュの強靭な肉体とその外見から、教師たちに危険な人物だと警戒され職員室は大騒ぎ。ハンギョルの担任であるボムにもまた、ジェギュは強烈な印象を与えるのだった。

小さな町では個性の強い人物はすぐに人々の好奇の目にさらされる。しばらくボムが噂の的だったが、人々の興味は悪名高きソン･ジェギュに移ることに。一見、予測不可能な言動をとっているように誤解されがちなジェギュだが、実は正義感が強く、自己表現が苦手で無骨な男。学校へ乗り込んだのは、ハンギョルが「親孝行賞」を受賞するはずが、両親がいないという理由で受賞が取り消しとなった理不尽さに怒ったからという甥のためだった。また、ボムにコーヒーを淹れさせようとする男性教師に「女性教師にコーヒーを？」といさめて自分で淹れるなど、心優しい熱血男のジェギュなのだ。

彼が目の前に現れたことで、ボムの静かな生活は一変。第1話の冒頭で少し流れたのだが、ソウルで教師をしていた頃、生徒の前で突然派手な女性にビンタされる場面を悪夢として見るボム。今は田舎町に来て一人暮らしをするも、なかなか鍵の開かない家の扉のように、心の鍵を開けない彼女は、ワケありの女性だ。ハンギョルの保護者面談では、彼の勉強の話をよそに、「何歳ですか？」と面と向かってボムに聞くデリカシーのないジェギュだが、これから凍りついたボムの心を熱いジェギュがどのように溶かしていくのかが見どころといえる。

この『スプリング･フィーバー』について、筆者はアン・ボヒョンとイ・ジュビンに直接インタビューする機会に恵まれたのだが（※）、「撮影地が田舎町の学校ということで、現場では非常に心が温まる繊細なストーリーが展開されています。また、海辺が舞台なので、ドラマをご覧いただくみなさんにも、この温かい風景やスウィートな雰囲気、感性が溶け込んでいるような部分を感じていただけると思っています」と、アン・ボヒョンは語っていた。体を張るシーンが多いため、体型維持にも余念がなかったそうだ。

そんなアン・ボヒョンについて、主なドラマを中心に振り返ってみたい。1988年5月16日生まれの、現在37歳。2007年にモデルとして活動をスタートし、2014年にドラマ『ゴールデンクロス ～愛と欲望の帝国～』で俳優デビュー。以降、助演が続いて下積み時代を経験するなか、初めてメインキャストでの出演となった『彼女の私生活』（2019年）では、パク・ミニョンが演じる主人公ソン・ドクミの幼なじみで彼女に想いを寄せる柔道体育館の館長ナム・ウンギ役を務めた。アイドルオタクで現実の恋とは無縁だったドクミが、上司のライアン（キム・ジェウク）に惹かれていることに気づいて焦り始めるという、恋に不器用なウンギは初々しく、困り顔のアン・ボヒョンは愛らしかった。

2020年には、『梨泰院クラス』でパク・ソジュン演じる主人公パク・セロイと敵対する大企業・長家（チャンガ）グループ会長の息子チャン・グンウォン役に。グローバルヒットしたドラマゆえに同作の出演者たちは軒並み脚光を浴びたものだが、アン・ボヒョンもしかりで、すべてにおいて考えの浅いバカ息子役を徹底して演じ切り、日本でもその名を知らしめた。

恵まれた環境に育ちながらも、会長である父親の愛情に飢えているグンウォン。認められたいだけなのにいつも選択を誤る。クライマックスあたりの場面で、父親と電話しながら「僕は自慢の息子になりたかった、どこで間違ったのかな？ セロイと出会った日？ それとも（セロイの父親を）ひき逃げをした日？」と涙ぐみながら己の心境を吐露する場面や、最後までセロイを憎んで殴り合う場面では、哀れな男の末路を見事に体現した。

キム・ゴウン演じる主人公キム･ユミと恋に落ちるク・ウン役を務めた『ユミの細胞たち』シリーズ（2021年～2022年）では、普通の男女の恋の始まりから別れの後の再会までを見せ、たっぷりと恋愛モードのアン・ボヒョンを味わった女性ファンの心を鷲掴みにした。2024年には『財閥 x 刑事』で、誤認逮捕をきっかけに凶悪犯罪捜査一課の刑事となる財閥の御曹司チン・イス役に。

チーム長イ・ガンヒョン役のパク・チヒョン（『ウンジュンとサンヨン』など）とは『ユミの細胞たち』でも共演しただけあり、当初はいがみ合う設定だが息もぴったり。アクション×コミカル×シリアスのバランスも絶妙で、SBS演技大賞のミニシリーズでアクション部門男性最優秀演技賞を受賞した。映画では、2025年に韓国で公開された映画『悪魔が引っ越してきた（原題）』で、イム・ユナ（少女時代）が扮する夜明けごとに悪魔として目覚めるソンジを監視するという、前代未聞のアルバイトをするニートのギルグ役を演じて、青龍映画賞の新人賞を獲得した。

そして、2026年。最初にお伝えした『スプリング・フィーバー』が配信されたばかりだが、今後はアクションロマンス史劇『神の玉』や、『財閥 x 刑事』シーズン2の公開も控えている。ノリに乗っているアン・ボヒョンのさらなる活躍に期待せずにはいられないのだ。

参照※.https://www.biteki.com/life-style/others/2085255

（文＝かわむらあみり）