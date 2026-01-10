メディカルドック監修医が隠れ脳梗塞を予防する可能性の高い食べ物などを解説します。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「隠れ脳梗塞」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

「脳梗塞」と聞くと、突然の激しいめまい、体の片側が動かなくなる麻痺、ろれつが回らないなど、誰にでもわかるはっきりした症状を思い浮かべることが多いでしょう。しかし、中にはこれらの症状がまったく現れないタイプの脳梗塞が存在します。これが一般に「隠れ脳梗塞」と呼ばれているもので、正式には「無症候性脳梗塞（むしょうこうせいのうこうそく）」といいます。

この病気は、脳の血管が詰まり、脳の一部が壊死しているにもかかわらず、その範囲が非常に小さいため、日常生活に支障をきたすような神経の症状が現れないことが特徴です。

隠れ脳梗塞の多くは、脳の深い部分にある非常に細い血管が詰まることで起きる「ラクナ梗塞」と呼ばれるタイプです。自覚症状がないため、通常は健康診断や脳ドックで、頭部MRIや頭部CTなどの画像検査を受けたときに、偶然発見されることがほとんどです。

症状がないからといって、この病気を軽く見てはいけません。隠れ脳梗塞は、全身の血管がすでに弱くなっていることを示す重要なサインであり、将来的に深刻な脳の病気を引き起こす可能性を警告する「静かなる時限爆弾」と捉えるべきです。

隠れ脳梗塞が見つかった人は、そうでない人と比べて、将来的に本格的な脳卒中になるリスクが約10倍、認知症になるリスクが約2倍以上になることが報告されています。このことから、隠れ脳梗塞は一時的な問題ではなく、より重大な健康問題の前触れであると認識することが非常に重要です。

隠れ脳梗塞を予防する可能性の高い食べ物

青魚・納豆

青魚に豊富に含まれるDHA（ドコサヘキサエン酸）やEPA（エイコサペンタエン酸）は、血液をサラサラにし、血栓ができにくくする働きがあることで知られています。これらは動脈硬化の原因となる悪玉コレステロールの値を下げる効果も期待できます。

また、納豆に含まれる「ナットウキナーゼ」は、血栓を溶かす作用を持つ酵素であり、日々の食事に取り入れることで、脳梗塞の予防に貢献すると考えられています。

具体的な食品名：アジ、サンマ、サバ、イワシ、マグロ、ブリなどの青魚、納豆

全粒穀物・豆類・ナッツ

全粒穀物は、精製された穀物（白米や白いパンなど）に比べて、食物繊維やビタミンEが豊富です。これらの栄養素は、血管が硬くなったり血栓ができたりするリスクを減らす効果が期待できます。また、大豆やナッツには、血圧を正常に保つ作用がある植物性タンパク質や、動脈硬化予防に役立つ不飽和脂肪酸が多く含まれています。

具体的な食品名：玄米、全粒粉パン、豆腐、納豆などの大豆製品、アーモンド、クルミなどのナッツ

野菜・果物・海藻類

これらの食品には、隠れ脳梗塞の予防に役立つ複数の栄養素が豊富に含まれています。

カリウム：野菜や海藻類、果物に多く含まれ、血液中の余分なナトリウムを体の外に出し、血圧を下げる効果があります。

食物繊維：血糖値の急激な上昇を抑え、血液中のコレステロール値や中性脂肪値を下げる働きがあります。

抗酸化物質：緑黄色野菜やベリー類、海藻に含まれるβ-カロテン、ビタミンC、ポリフェノールなどは、動脈硬化の原因となる活性酸素を除去する働きを持っています。

具体的な食品名：ほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜、ごぼうやきのこ類、わかめやひじきなどの海藻類、ブルーベリーやストロベリーなどのベリー類

良質な油

油の中には、血液中の中性脂肪やコレステロールを正常に保ち、動脈硬化を予防する効果が期待できる不飽和脂肪酸を多く含むものがあります。日々の調理にこれらの油を取り入れることで、健康的な食生活をサポートします。

具体的な食品名：オリーブオイル、菜種油、アボカドなど

「隠れ脳梗塞の予防と食事」についてよくある質問

ここまで隠れ脳梗塞の予防と食事などを紹介しました。ここでは「隠れ脳梗塞の予防と食事」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします

隠れ脳梗塞の予防に効果的なフルーツについて教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

隠れ脳梗塞の予防には、抗酸化作用を持つフルーツの摂取が効果的だと考えられています。特にブルーベリーやストロベリーなどのベリー類は、ポリフェノールの一種であるアントシアニンや、強力な抗酸化作用を持つビタミンCを豊富に含んでいます。これらの成分が血管の酸化を防ぎ、動脈硬化の予防に役立つとされています。ブルーベリーに含まれるアントシアニンは、脳の神経細胞を保護し、記憶力や認知機能の向上にも役立つ可能性が示唆されています。

しかし、科学的な知見は常に進化しており、特定の研究では異なる結果が報告されることもあります。例えば、日本人男性を対象とした研究では、フラボノイドが豊富な果物の摂取と脳卒中発症との間に直接的な関連は見られないという報告も存在します。

このことから、特定の栄養素だけに注目するのではなく、さまざまな種類の果物を適量でバランス良く摂取することが大切です。果物はカリウムも豊富で、余分なナトリウムを排出し血圧を下げる働きがあるため、健康維持に役立ちます。ただし、果物には糖分も多く含まれているため、糖尿病の方や血糖値が高めの方は摂りすぎに注意が必要です。

編集部まとめ

隠れ脳梗塞は、 脳ドックなどを受けた際に偶発的に発見される軽度の脳梗塞のことで、通常私たちが自覚しないうちに進行している病態です。隠れ脳梗塞がある場合には、脳と全身の血管からの「静かなる警告」と捉えて生活習慣全体を見直すことが重要です。

隠れ脳梗塞の予防は、特定の食べ物や生活習慣だけに頼るものではなく、複数の側面からアプローチすることが重要です。食事では、減塩を徹底し、良質な脂質やタンパク質を摂取するとともに、野菜や海藻類を豊富に取り入れることが良いでしょう。生活習慣では、水分補給、禁煙、節酒、適度な運動を組み合わせる多角的なアプローチが有効です。

健康診断だけでは見つけにくい「隠れ高血圧」や「隠れ肥満」といったリスクにも目を向け、家庭での血圧測定や体重管理を習慣化することも発症予防に繋がります。

今日から無理のない範囲で生活習慣を見直すことで、将来の健康を守る第一歩を踏み出しましょう。

主な脳出血の原因は高血圧です。脳出血は前兆なく発症してしまう病気であるため、高血圧などの生活習慣病を予防し続けることが重要です。

隠れ脳梗塞は、通常は無症状です。しかし、めまいやしびれなど、ごく軽い症状が一時的に現れることもあります。

