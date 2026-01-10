1月17日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」



■レジェンド騎手・武豊が“カリスマ装蹄師”と崇める、神様降臨！









JRA通算勝利数は前人未到の歴代最多4625勝！

今なお進化し続ける神ジョッキー・武豊にとっての神様は、装蹄師の西内荘さん！

装蹄師は、競走馬の蹄（ひづめ）の健康状態を適切に管理し、それぞれの馬の状態に合わせて調整した「蹄鉄」を装着する技術者。

神・西内荘さんは、数々の名馬を30万頭以上装蹄してきた装蹄師のスペシャリスト！

神が装蹄を行う栗東トレーニング・センターでは、これまで騎手・武豊もほとんど見ることのなかった装蹄作業を見学！

熟練されたスキルと、ミリ単位で調整する神技は必見！

そして日本競馬史上最強ともいわれる名馬「ディープインパクト」の運命を変えた神の装蹄技術とは…？

■激戦区・京都で大行列！“レンゲが立つ”超濃厚、神ラーメンを堪能！







京都は日本屈指のラーメン激戦区で知られ、その数なんと900店以上！

そんな京都ラーメンで地元民がこぞって通う神ラーメン店が、鶏白湯スープが特徴の「麺屋極鶏（めんやごっけい）」。

人気の秘密は、レンゲが立つほど超濃厚でクリーミーな鶏スープ！

しかも12年間試行錯誤を重ねて完成された鶏スープは、オーナーだけが知る極秘レシピなのだという！

今まで食べたことのないポタージュのような食感に孝太郎と武豊もトリコに！



■世界一の勝ち馬！「フォーエバーヤング」が再び登場！

2025年の「ブリーダーズカップ・クラシック」で日本馬として初めて優勝した「フォーエバーヤング」が、神調教師・矢作芳人さんと共に再び登場！

今回は、滋賀県「ノーザンファームしがらき」の厩舎の中を、レース後テレビ初公開します！





