この記事をまとめると ■東京オートサロン2026が1月9日（金）より開幕した ■トヨタがユニークなプレスカンファレンスを実施 ■さまざまな発表が行われ会場は大盛り上がりであった

ユニークなプレスカンファレンスを実施したトヨタ

今年もこの時期がやってきました。カスタムカー好きのための一大イベント、「東京オートサロン2026」が、年明け早々の1月9日から開催されました。前回は3日間で25万8000人の来場者が訪れ大盛況に終わりましたが、今回は一般公開前の初日の午前中ですでに前回の一般公開日並みの動員具合で、前回を上まわる熱気に包まれていました。

今回も380社を超える出展があり、来場する人たちもどこから手をつけたらいいかと悩むところだと思いますが、そのなかでも注目度が高い「GR（GAZOO Racing）」ブースの出展内容を紹介していきたいと思います。

まずは多くのカスタムカー好きが押し寄せて、外の寒さを忘れるくらいの賑わいを見せたプレスカンファレンスの様子から紹介です。

開演の時間になると、今回は最初から“モリゾウ”こと豊田章男氏がステージに姿を現し、観客の期待に応えました。

豊田章男氏の登場で盛り上がるプレスカンファレンスの様子

まず年明けらしく昨年の“モリゾウ”10大ニュースから入りますが、次第になにやら司会の富川氏と、スライドをまじえた寸劇が始まります。

2025年のモリゾウの10大ニューズ

章男氏の「ミッドシップの2シーターを購入した」という謎メッセージのやりとりから、おもむろに「3番勝負」と題して、今回の「東京オートサロン2026」のための催し物が発表されました。

謎のスタッフとのメッセージのやりとり

3番勝負の1番目は「親子喧嘩」です。「トヨタ（GAZOO Racing）」と「ダイハツ」を親子に見立てて、カスタムカーの勝負を行おうという計らいです。ここで「ミッドシップの２シーター」の謎が明かされます。それは……「ハイゼットトラック」というオチでした。

社内のトップがガチバトル!?

GAZOO Racingとダイハツのケンカが勃発!?

つまり、ハイゼットトラックを題材に制作されたカスタム車両を展示して、どちらが来場者の支持を集められるか、という勝負です。投票は展示車両の前に備えられたボール投票箱にどちらが多くのボールを獲得できるかというもの。結果は会期中に発表とのこと。

2番目は「社内抗争勃発」です。1月7日に発表されたばかりの「GAZOO Racing」と「TOYOTA RACING」が同じトヨタのなかで立ち上がったことを“抗争”に見立てて、おもしろおかしく紹介したカタチです。

中嶋裕樹副社長の登場で勝負がヒートアップ!?

かんたんに説明すると、まず「TOYOTA GAZOO Racing」から「TOYOTA」が取れて「GAZOO Racing」になります。これは「初心に戻る」というテーマによるもので、レースでの車両開発とスポーツカーの開発・販売を行います。そして、WEC（FIA世界耐久選手権）に、改良型ハイパーカー「TR010 HYBRID」で参戦を行う、ドイツ・ケルンにある研究開発拠点「TOYOTA GAZOO Racing Europe」が、「TOYOTA RACING」へと改名。

それぞれの専門分野を分担してレース活動を行うという方針です。ちなみにニュルブルクリンク24時間レースなどに参戦している「TGRR（TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing）」は、「GAZOO Racing」と「TOYOTA RACING」の橋渡し役としてこれまでどおりの活動を行うとのことです。

「GAZOO Racing」と「TOYOTA RACING」が誕生

この勝負では、「GAZOO Racing」の代表が、いわずもがな章男氏で、「TOYOTA RACING」の代表が、トヨタの代表取締役副社長・中嶋裕樹氏として“社内抗争”を行う？ との図式でした。ちなみに中嶋副社長はこの場で、「モリゾウ派の力を借りずに我々（TOYOTA RACING）だけでル・マン24時間レースで優勝する！」と宣言しました。

WECでの勝利を宣言する中嶋裕樹副社長

そして、最後の3番目の勝負は、「謎の車」での「カスタム対決」です。謎といいつつ、モザイクがかけられた文字は「北米生産カムリ」と読めますし、対決相手の中嶋氏から「カムリが……」とポロリもあり、車種はほぼ確定していました。対決の具体的な内容は明かされませんでしたが、近い時期に「カムリ」のカスタム車両が2台登場するのは確定とみていいでしょう。

謎のクルマ（？）でのカスタム対決

最後に“対決”ということで、ふたりがティアドロップ型のサングラスをかけ、ボクシングのグローブをつけて“いかにも”な構図で記念撮影を行い、プレスカンファレンスは締められました。

トヨタの偉い人たちの勝負の行方は？

このように、講演はおもしろおかしくまとめられていましたが、「トヨタ（GAZOO Racing）」と「ダイハツ」がしっかり“家族”としてやっていくということ、「GAZOO Racing」と「TOYOTA RACING」がそれぞれの役割をしっかり果たして目標に向けてひた走るという意気込みを盛り込んでいるのはさすがと言うべきでしょう。

今後の「トヨタ」グループから目が離せません。